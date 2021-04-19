Sözleşmeler cepte

Trabzonspor'da transfer harekâtı hız kazandı. Gelecek sezonun transferlerini vakit geçirmeden bitirmeyi hedefleyen yönetimin amacı teknik heyetin istediği isimleri kampa yetiştirmek.Bu 4 transferden ikisi ile ön anlaşmaya da varıldı.Bordo-mavililer sezon sonu kulüpleri ile sözleşmeleri bitecek olan Brezilyalı sağ bek Bruno Peres ve Gineli santrfor Fode Koita ile ön anlaşmaya vardı.Bordo- mavili yönetim diğer iki nokta transferden birini sol bek, diğerini ise yine forvet bölgesine yapacak.TRABZONSPOR'DA devam eden transfer çalışmalarında gündeme tanıdık bir isim geldi. Bordo-mavililer, daha önce de görüştükleri Sloven forvet Andraz Sporar ile tekrar temasa geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Beşiktaş'ta iken kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda Sporting'e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacağı iddia edildi.