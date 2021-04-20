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Giriş Tarihi: 20.4.2021

futbolu 15 takımdan büyüktür

Avrupa futbolu 15 takımdan büyüktür
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kararı yorumladı: "Futbolun geldiği bir noktada bunları yaşamak üzüntü verici. Ayrıştırıyorlar! 'Biz elit takımlarız' mesajını dünyaya ve Avrupa'ya veriyorlar. Bu oluşum futbolun ruhuna, taraftarına, oyunculara yapılmış büyük bir haksızlıktır. Prematüre bir oluşumdur, yok olup giderler. O büyük takımlar, küçük hallere bürünebilirler. Tabii ki, bunda UEFA'nın da suçu var. Gevşek tuttu ve bu takımları mutlu etmek için kararlar aldı. Yani yarattıkları canavarın kurbanı oldular. Avrupa futbolu 15 takımdan büyüktür."

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Avrupa futbolu 15 takımdan büyüktür
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