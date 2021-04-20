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Giriş Tarihi: 20.4.2021 16:58 Son Güncelleme: 20.4.2021 17:15

'nin 2002 doğumlu kalecisi Arda Özçimen ilk maçında penaltı kurtardı!

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Göztepe'nin 2002 doğumlu kalecisi Arda Özçimen ilk maçında penaltı kurtardı!

'de ilk maçına çıkan 2002 doğumlu Arda Özçimen, ilk karşılaşmasında penaltı kurma başarısı gösterdi. İlk yarının son dakikasında 'ün başarılı kanat oyuncusu 'nun penaltısında gole izin vermeyen Arda Özçimen, taraftarı tarafından alkış aldı.

Ünal Karaman, bugün 19 yaşındaki Arda Özçimen'e forma şansı verdi. Galatasaray maçında hatalı goller yiyen İrfan Can yedek kulübesinde yer aldı. Ayrıca deneyimli file bekçisi Megyeri de yedekler arasında yer aldı.

Süper Lig'de ilk resmi maçına çıkan Arda Özçimen, 45. dakikada Ndao'nun penaltısında gole izin vermedi. Arda Özçimen kurtardığı penaltının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Türkiye U-16 milli takım kalecisi Arda Özçimen ile Azerbaycan milli takım futbolcusu Ramın Nasırlı arasındaki boy farkı uzun süre konuşulmuştu.

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Göztepe'nin 2002 doğumlu kalecisi Arda Özçimen ilk maçında penaltı kurtardı!
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