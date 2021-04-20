Hosseini’nin yerine Arda

Trabzonspor iç transferde bir türlü anlaşamadığı İranlı oyuncunun alternatifi için arayışlara başladı. G.Birliği’nde çıkış yakalayan Arda Kızıldağ ilk sırada
Bordo-mavililerde yönetim, iç transferde uzun süredir görüşülen İranlı savunmacı Majid Hosseini'de olumlu sonuç elde edemeyince farklı bir isim gündeme geldi. Gençlerbirliği ile busezon başarılı bir performansortaya koyan ArdaKızıldağ, transfer listesininilk sırasına yazıldı. Genç savunma oyuncusu ile Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenirken, yönetimin Berat Özdemir'in transferinde kurulan iyi ilişkileri de devreye sokarak bu işi bitirmeye çalışacağı ifade edildi. Gençlerbirliği kulübünün Arda Kızıldağ'ın satışına sıcak baktığı ancak ekonomik olarak beklentisinin Trabzonspor'un düşündüğünden yüksek olduğu ifade edildi.