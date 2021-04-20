Hosseini’nin yerine Arda

Bordo-mavililerde yönetim, iç transferde uzun süredir görüşülen İranlı savunmacı Majid Hosseini'de olumlu sonuç elde edemeyince farklı bir isim gündeme geldi.Genç savunma oyuncusu ile Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenirken, yönetimin Berat Özdemir'in transferinde kurulan iyi ilişkileri de devreye sokarak bu işi bitirmeye çalışacağı ifade edildi. Gençlerbirliği kulübününsatışına sıcak baktığı ancak ekonomik olarak beklentisinin Trabzonspor'un düşündüğünden yüksek olduğu ifade edildi.