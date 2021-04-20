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Giriş Tarihi: 20.4.2021

Hosseini’nin yerine Arda

YUNUS EMRE SEL
Hosseini’nin yerine Arda

iç transferde bir türlü anlaşamadığı İranlı oyuncunun alternatifi için arayışlara başladı. G.Birliği’nde çıkış yakalayan ilk sırada

Bordo-mavililerde yönetim, iç transferde uzun süredir görüşülen İranlı savunmacı Majid Hosseini'de olumlu sonuç elde edemeyince farklı bir isim gündeme geldi. Gençlerbirliği ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Arda Kızıldağ, transfer listesinin ilk sırasına yazıldı. Genç savunma oyuncusu ile Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenirken, yönetimin Berat Özdemir'in transferinde kurulan iyi ilişkileri de devreye sokarak bu işi bitirmeye çalışacağı ifade edildi. Gençlerbirliği kulübünün Arda Kızıldağ'ın satışına sıcak baktığı ancak ekonomik olarak beklentisinin Trabzonspor'un düşündüğünden yüksek olduğu ifade edildi.

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Hosseini’nin yerine Arda
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