Son dakika: Attila Szalai'nin yükselişi Bitcoin gibi! Fenerbahçe'deki performansı göz dolduruyor...

BELÖZOĞLU'NUN GÖZDESİ SOSA

Son iki maçta Gustavo'nun bölgesinde görev yapan ve bir hayli üretken olan Sosa, bu performansıyla takımın daha önde oynamasını sağladı. Teknik heyetin çok memnun kaldığı tecrübeli orta saha, 11'de olmaya devam edecek. Gustavo ise maça göre başka bir ismin yerine görev yapacak.