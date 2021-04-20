Son dakika: Attila Szalai'nin yükselişi Bitcoin gibi! Fenerbahçe'deki performansı göz dolduruyor...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Apollon Limassol'dan kadrosuna kattığı Attila Szalai, futbolu çok yakından takip edenler dışında hiç bilinmiyordu. Ancak adı-sanı duyulmamış Macar stoper, kısa sürede ortaya koyduğu futbolla devleşti. Savunmadaki sağlam duruşu, topu oyuna sokuşu ve hücuma sürpriz katkısıyla sarı-lacivertli takıma büyük fayda sağladı. Aynı zamanda transfer piyasasındaki değeri de tavan yaptı.
LEİCESTER'DEN 25 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli formayı ilk giydiğinde güncel piyasası 800 bin Euro olan Szalai, aradan geçen zamanda 3.7 milyon Euro'ya ulaştı. Verilere göre değeri yüzde 462.5'lik artış gösterdi. Ancak bu rakam da yanıltıcı olabilir. Çünkü 23 yaşındaki genç stoper performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Son olarak Premier Lig ekibi Leicester City'nin, Macar yıldız için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.
CANER ERKIN'E SAVUNMA UYARISI
Sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçının 61. dakikasında Novak ile değiştirilen Caner Erkin, oyunun savunma yönünde S.O.S verdi.
Teknik heyet özellikle maçın 1-1 devam ettiği dönemde rakibin sağ kanattan ataklarına gerekli müdahaleleri yapamayan tecrübeli sol bekle görüştü. Caner'e hafta içerisinde de yaptığı kritik hatalar anlatılacak ve bunları bir daha tekrarlamaması istenecek.
BELÖZOĞLU'NUN GÖZDESİ SOSA
Son iki maçta Gustavo'nun bölgesinde görev yapan ve bir hayli üretken olan Sosa, bu performansıyla takımın daha önde oynamasını sağladı. Teknik heyetin çok memnun kaldığı tecrübeli orta saha, 11'de olmaya devam edecek. Gustavo ise maça göre başka bir ismin yerine görev yapacak.
ÖRÜMCEK ADAM HARUN
Başakşehir maçında penaltıya sebebiyet vermesine rağmen Visca'nın şutunu çıkaran Harun, böylelikle hatasını telafi etti.
Tecrübeli eldiven, penaltı öncesi de çok kritik bir kurtarışa imza attı. Sarı-lacivertli oyuncular ise Harun'a "Örümcek Adam" lakabını taktı.