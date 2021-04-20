Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! 'Bize kazık atan UEFA...'

UEFA sürekli sopasını gösterirken bu 12 dev kulübe ise kıyaklar yapıyordu. Hani bir söz vardır ya 'Besle kargayı oysun gözünü', işte tam da bu oldu.

GÜRCAN BİLGİÇ: Hepsi paranın peşinde. Rekabet 12 takıma indiğinde belki gösterişli maçlar yapılacak ama futbolu oluşturan dinamikler buhrana girip yavaş yavaş yok olacaklar.