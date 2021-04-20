Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! 'Bize kazık atan UEFA...'
Giriş Tarihi: 20.4.2021 08:40 Son Güncelleme: 20.4.2021 08:54

: 'ne ve da sıcak bakıyor! 'Bize kazık atan UEFA...'

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Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! '200 milyon Euro koysalar...'

ve da 'nde katılacak mı? Avrupa futbol piyasasını sarsan kararın ardından gelişmeleri yaşanıyor. 'nde yarı finale yükselen Chelsea, Manchester City ve Real Madrid, kupadan men edilebilir. Sabah Gazetesi yazarları UEFA'ya karşı alınan bu kararı değerlendirdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Avrupa Süper Ligi'ne sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

'ne katılacak takımlar konusunda gelişmeleri yaşanıyor. Avrupa'nın 12 majör takımının dışında 3 takım daha birliğe davet edilecek. Sevilla, Ajax ve Porto gibi takımlar Avrupa Süper Ligi içerisinde olmayacaklarını açıkladı. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, ve 'ın bu birliğe sıcak baktığını ortada çok büyük bir pastanın olduğunu ifade etti.

Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! '200 milyon Euro koysalar...'

SON DAKİKA: FENERBAHÇE VE GALATASARAY AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KATILABİLİR! 'UEFA KÖŞEYE SIKIŞMIŞKEN...'

Sabah Gazetesi'nin deneyimli spor yazarları aralarında Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Inter, Mılan, Arsenal gibi takımların olduğu 'ni yorumladı. ve 'nin de bu konuya sıcak baktığını ifade eden Murat Özbostan, dikkat çeken gelişmeyle ilgili son bilgileri paylaştı.

Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! '200 milyon Euro koysalar...'

UEFA sürekli sopasını gösterirken bu 12 dev kulübe ise kıyaklar yapıyordu. Hani bir söz vardır ya 'Besle kargayı oysun gözünü', işte tam da bu oldu.

GÜRCAN BİLGİÇ: Hepsi paranın peşinde. Rekabet 12 takıma indiğinde belki gösterişli maçlar yapılacak ama futbolu oluşturan dinamikler buhrana girip yavaş yavaş yok olacaklar.

Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! '200 milyon Euro koysalar...'

SORU: Avrupa Süper Ligi kuruldu. Adeta Avrupa'da bir darbe oldu. Bundan sonra ne olur? Buraya Türkiye'den giden takım olur mu?

MURAT ÖZBOSTAN: UEFA sürekli sopasını gösterirken bu 12 dev kulübe ise kıyaklar yapıyorlardı. Hani bir söz vardır ya 'Besle kargayı oysun gözünü', işte tam da bu oldu.. Futbol ruhunu zaten paraya satmıştı. Gelinen noktada doymayan kulüpler ve yandaşları yeni bir lig kurdular. Para çok! Rakamı ortaya koyduklarına göre hesap kitap yapılmış, kaynak bulunmuş. ve ciddi ciddi Kulübü de bu işe sıcak bakıyor. Bugün bir Türk takımının önüne 200 milyon Euro koysanız, kabul eder. 12 takımın yanında ismi açıklanmayan 3 kulüpten biri de Türkiye'den olursa hiç şaşırmam!

Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! '200 milyon Euro koysalar...'

'Avrupa Ligi'ni vasat bir hale sokan UEFA, elindeki değerlerin de kıymetini bilmedi. Eğer futbolun markası geriye gitti ise suçlusu UEFA ve FIFA'dır. Bugün en mantıklı şey, masaya oturmak ve anlaşmak. Olacağı da o… Türkiye'den bir takım böyle bir oluşumda yer alsın ya da almasın, bu süreçte iyi bir oyun kurmalıyız. Her fırsatta bize kazık atan UEFA köşeye sıkışmışken...'

Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! '200 milyon Euro koysalar...'

LEVENT TÜZEMEN: Ben bu ligin start alacağını düşünmüyorum. Bu kulüplerin kendi federasyonlarını yok sayarak ve UEFA'yı karşılarına alarak bir birlik kurmalarının güçlü olacağına inanmıyorum. Sadece daha çok para kazanmak için UEFA'ya yapılan bir baskıdır. Eğer daha güçlü bir ekip kurmayı isteselerdi Türkiye, Yunanistan, Portekiz liglerinde de takımları alırlardı.

Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! '200 milyon Euro koysalar...'

'Ayrıca kurulan birliğe baktığınız zaman çoğu kulübün sahibi var. Ama ben hükümetlerin de buna el koyacağına, bu bölünmeye izin vermeyeceklerini düşünüyorum. Hele ki futbolun beşiği sayılan İngiltere'de bu kararın kolay alınacağına inanmıyorum. Sadece açgözlülüğün yol açtığı bir durum.'

Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! '200 milyon Euro koysalar...'

ÖMER ÜRÜNDÜL: Uzun süredir bilhassa Avrupa'nın önemli liglerinin önemli takımları bu uygulamayı düşünüyorlardı. En sonunda bu kararı aldılar. Tabii son derece ilginç bir tablo. Burada UEFA'nın vereceği karar çok önemli.

Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! '200 milyon Euro koysalar...'

Şu anda Avrupa Şampiyonası'nın organizasyonu ile uğraşırken bir de bu çıktı. Ama tahmin ediyorum çok büyük gündem yaratacak. Sonuçta çok kritik ve çok bilinmeyenli bir denklem oluştu. Bakalım neler yaşayacağız.

Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! '200 milyon Euro koysalar...'

GÜRCAN BİLGİÇ: Herkes paranın peşinde. Milyar Euro'luk kadrolara sahip kulüpler birbirleriyle daha çok maç yapıp daha fazla kazanmayı istiyorlar. Ancak şunun farkında değiller, onları yaşatacak olan altyapı Avrupa'nın diğer takımlarında.

Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! '200 milyon Euro koysalar...'

'Parayı onlar kazandığında ötekiler hedefsiz kalacak, büyüyemeyecekler. Rekabet 12 takıma indiğinde belki gösterişli maçlar izleyeceğiz ama futbolu oluşturan dinamikler buhrana girip yavaş yavaş yok olacaklar. NBA örneğini gösteriyorlar. Onların altyapısı da Avrupa. Bütün iyi basketbolcular NBA'e gidiyor. Euroleague ise NBA'in beğenmedikleri ile iddialı olmaya çalışıyor. Kulüp heyecanı olmasa Avrupa'da da basketbol bitecek.'

Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! '200 milyon Euro koysalar...'

'Bu paranın kavgası futbolu ya da futbolcuyu geliştirecek bir platform değil. FIFA ve UEFA'dan ayrılmak milli takımları da tehlikeye sokacak. Bir kulüp çıkıp 'Ben milli takıma oyuncu göndermiyorum' diyebilir. Ayrı bir organizasyon olacaklar çünkü. Önümüzde iki seçenek var; ya paranın peşinde koşacağız ya da futbolun.'

Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! '200 milyon Euro koysalar...'

İSKENDER GÜNEN: Endüstriyel futbol bana göre yıllardır futbolun ruhunu tamamen öldürdü. Çünkü her ligde eşitsiz koşulların olduğu bir ortam var. Şu an ise 'nin kurulacak olması açgözlülükten başka bir şey değil. Birkaç kulübün başını çektiği ve de gelecek paranın kendi aralarında bölüşülmesiyle gerçekleşecek akıl almayan bir durum. UEFA'nın bu konu hakkındaki açıklamalarını doğru buluyorum. Çünkü bu proje saçmalıktan öte bir şey değil.

Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! '200 milyon Euro koysalar...'

ALİ GÜLTİKEN: Futbolu bence kaosa sürükleyecek konulardan bir tanesi. Futbolun doğal dengesi olan rekabeti ortadan kaldıran ve futbolu güzel yapan sürprizleri de yok eden bir şey. Güçlü takımları izlemeyi herkes arzu ediyor ama güçlü takımlarla mücadele edebilecek performansı ortaya koyan takımlar da en güzel renkleri oluşturuyor.

Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! '200 milyon Euro koysalar...'

'Belki bir süre sonra bu ciddi bir tekdüzelik getirecektir. Çikolatayı herkes seviyor ama her öğün çikolata yerseniz belli bir süre sonra tadı keyif olmaktan eziyete dönüyor. Zaman içinde kulüplerin marka değerlerine de zarar vereceğini göreceğiz.'

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Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray da sıcak bakıyor! 'Bize kazık atan UEFA...'
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