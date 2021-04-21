Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Beşiktaş'ın üst üste Ankaragücü ve Sivasspor karşılaşmalarında berabere kalmasıyla takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray yeniden potaya girdi. Bu haftayı bay geçen sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde. Galatasaray, bugün Trabzonspor'u yenerse farkı 4'e indirecek ve adeta zirve alev alacak. Fenerbahçe'nin genç teknik adamı Emre Belözoğlu, ezeli rakiplerinin kayıpları sonrasında takımın motivasyonunu yükseltmek için yoğun mesai harcıyor.