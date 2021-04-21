Son dakika: Emre Belözoğlu Erol Bulut'u geride bıraktı! Ciddi yükseliş var...

Son dakika haberi... Fenerbahçe Futbol A Takımı Direktörü Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra ligde 4 maçta 10 puan toplamayı başarırken, oyun anlayışında da önemli ilerleme kaydetti. Özellikle de eski teknik direktör Erol Bulut'un çok eleştirildiği 'topu rakibe verme ve orta yapma' konularında sarı-lacivertliler istatistiklere de yansıyan olumlu ilerlemeler gerçekleştirdi.
Görevden ayrılan Erol Bulut'un tepki aldığı "Topu rakibe verme ve çok fazla orta yapma" konularında düzelme başladı. Takımın pas sayısı yüzde 7, pas isabeti yüzde 4 arttı. Orta sayısında tam yüzde 7 azalma, orta isabetinde ise yüzde 6'lık artış var.
"TOPUN KIYMETİNİ BİLİN"
Bu düzelmede Emre Belözoğlu'nun her antrenman ve her maçta oyuncularına aynı telkinlerde bulunmasının da büyük payı var.
Belözoğlu, oyuncularına sürekli "Topun kıymetini bilin. Kolay kaybetmeyelim" diyerek hem top kaybını azaltmayı hem de orta sayısını düşürmeye çalışıyor.
Sarı-lacivertli futbol adamının hedefi çok daha fazla pas ve pas isabeti, aynı zamanda orta isabeti yüzdesini artırmak.
ALTAY BAYINDIR İDMANLARA BAŞLADI
Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı öncesi yaptığı idmanda sakatlanan ve sağ el bileğinde kırık tespit edilen kaleci Altay Bayındır ameliyatı sonrasında ferdi idmanlara başladı.
Tek eliyle antrenman yapan Altay Bayındır, o anları Instagram hesabından paylaştı. Sarı-Lacivertli taraftarlar da genç kaleciye destek mesajları atarak bir an önce sahalara dönmesi yönünde temennide bulundular.
FENERBAHÇE BEKO'YA RUS İŞKENCESİ!
Fenerbahçe Beko, bugün Rusya'da CSKA Moskova ile oynayacağı Euroleague play-off turu ilk maçı öncesi adeta zulüm yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, seyahat planı dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 17.00 olarak planlanmasına rağmen Rusya yetkili mercileri tarafından uçuş izninin 19.00 olarak bildirildiği belirtildi.
Bunun yanı sıra takımın tüm Kovid testleri uçuş öncesi tamamlanmasına rağmen, Rusya'ya inişte ilave bir test zorunluluğu getirildiği duyuruldu. Fenerbahçe bu uygulamanın daha önce hiçbir Euroleague takımına yapılmadığının öğrenildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kafile dün akşam gecikmeli olarak Moskova'ya inerken, Ruslar'ın prosüdürlerini uygulamadı ve ikinci bir test yaptırmadan oteline yerleşti.