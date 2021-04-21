Son dakika: Emre Belözoğlu Erol Bulut'u geride bıraktı! Ciddi yükseliş var...

Bunun yanı sıra takımın tüm Kovid testleri uçuş öncesi tamamlanmasına rağmen, Rusya'ya inişte ilave bir test zorunluluğu getirildiği duyuruldu. Fenerbahçe bu uygulamanın daha önce hiçbir Euroleague takımına yapılmadığının öğrenildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kafile dün akşam gecikmeli olarak Moskova'ya inerken, Ruslar'ın prosüdürlerini uygulamadı ve ikinci bir test yaptırmadan oteline yerleşti.