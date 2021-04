Topun kıymetini biliyor!

Fenerbahçe Futbol A Takımı Direktörü Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra ligde 4 maçta 10 puan toplamayı başarırken, oyun anlayışında da önemli ilerleme kaydetti. Özellikle de eski teknik direktör Erol Bulut'un çok eleştirildiğikonularında sarı-lacivertliler istatistiklere de yansıyan olumlu ilerlemeler gerçekleştirdi.Bu düzelmede Emre Belözoğlu'nun her antrenman ve her maçta oyuncularına aynı telkinlerde bulunmasının da büyük payı var. Belözoğlu, oyuncularına süreklidiyerek hem top kaybını azaltmayı hem de orta sayısını düşürmeye çalışıyor. Sarı-lacivertli futbol adamının hedefi çok daha fazla pas ve pas isabeti, aynı zamanda orta isabeti yüzdesini artırmak.Beko, bugün Rusya'da CSKA Moskova ile oynayacağı Euroleague play-off turu ilk maçı öncesi adeta zulüm yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, seyahat planı dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 17.00 olarak planlanmasına rağmenBunun yanı sıra takımın tüm Kovid testleri uçuş öncesi tamamlanmasına rağmen, Rusya'ya inişte ilave bir test zorunluluğu getirildiği duyuruldu. Fenerbahçe bu uygulamanın daha önce hiçbir Euroleague takımına yapılmadığının öğrenildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kafile dün akşam gecikmeli olarak Moskova'ya inerken,Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı öncesi yaptığı idmanda sakatlanan ve sağ el bileğinde kırık tespit edilen kaleci Altay Bayındır ameliyatı sonrasında ferdi idmanlara başladı. Tek eliyle antrenman yapan Altay Bayındır, o anları Instagram hesabından paylaştı. Sarı-Lacivertli taraftarlar da genç kaleciye destek mesajları atarak bir an önce sahalara dönmesi yönünde temennide bulundular.