Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'dan anlamlı etkinlik

Taylan Antalyalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocuklarıyla beraber kutladı. Sarı-kırmızılı oyuncu, çeşitli illüstratörler ile çalışarak yeni bir kimlik oluşturduğu sosyal medya paylaşımlarını, bayram dolayısıyla İstanbul, Antalya, Ankara, Denizli, Giresun, Şanlıurfa ve Van'daki TEGV eğitim birimlerindeki çocuklara bıraktı.

Bu 7 ilden projeye katılan 27 çocuk, çizdikleri resimlerle hayallerindeki Taylan'ı resmederken, yazdıkları mektuplar da sarı-kırmızılı oyuncuyla paylaştı.

Galatasaray'ın Trabzonspor ile dün oynadığı maç öncesinde paylaştığı çizimler arasından bir seçki ile projeyi duyuran Taylan, projenin devamında ise TEGV destekçisi olarak hem çocukların eğitim masraflarına katkıda bulunacak hem de çocuklar ile beraber çevrim içi bir buluşma gerçekleştirecek.