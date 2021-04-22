Lucescu'dan Avrupa Süper Ligi'ne sert tepki! Galatasaray'ın Süper Kupa'sını hatırlattı...

Mircea Lucescu, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurucu üyeliğinde başlatılan ve futbol dünyasında ciddi bir tartışmaya neden olan Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıktığını ifade ederek, ''Futbol, futbol olarak kalmalı. Yapılmak istenen proje, bu güzel oyunun ruhunu öldürür. Futbol bir mücadeledir, rekabettir. Burada güçlü takımların yanında küçük takımlar da olmalı. Diğer takımlar olacak ki heyecan yaşansın.'' diye konuştu.