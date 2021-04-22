Samandıra’da şampiyonluk inancı tavan yaptı

Samandıra'da futbolcu ve personel dahil herkesin umudunu yitirdiği anda Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu devreye girdi. Sürekli olarak,diyen genç hoca önce, Can Bartu Tesisleri'ni tek başına şampiyonluğa inandırdı.Belözoğlu, dün antrenman öncesinde takımla kısa bir toplantı yaptı. Rakibin puan kaybının önemli olduğunu ancak takım olarak kendi maçlarına odaklanmaları gerektiğini belirtip şunları söyledi:Önümüzde pazar günü kazanmamız gereken bir Kasımpaşa mücadelesi var. Bunun dışında hiçbir şey düşünmeyeceğiz.Maç maç bakıp kazanarak devam ettiğimiz sürece hedefe ulaşacağımıza inanıyorum."Gürcan BİLGİÇ:puan kaybından daha fazlasını Aboubakar ile yaşadı. Onun sakatlığında sadece iki maç kazanabildi. 9 puan kaybı var. Kalan haftalarda da yokluğunu çok arayacak. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın futbolcularından şikâyet etmek yerine çözüm üretmesi gerekiyor.Fenerbahçe'nin matematiğinde sadece bir beraberlik hakkı var gibi görünüyor. Eğer futbolcu grubu bu hissi doğru yaşarsa önünü açabilir. Kimse Beşiktaş'ın oyununun bu kadar geri gideceğini düşünmemişti. Şampiyonluk hedefi üç takım için de çok sıcak.çok kadroda değişiklik yaptı. 7 Türk oyuncu ile oynuyor. Daha aidiyet hissi yüksek, daha mücadeleci bir takım oluşturdu.Altay'ın sakatlığında sıkıntıları en aza indirmek için mümkün olduğunca rakibi kaleye yaklaştırmıyorlar. Bu da doğru bir karar. Şimdi performanslara ihtiyacı var. Mesut'un dönmesine de az kaldı.FENERBAHÇE Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, büyük bir sürpriz olmazsa Kasımpaşa maçında taktik ve stratejide değişim düşünmüyor. Genç teknik adam,pazar gününe hazırlanıyor. Maça 3 gün kala bilinenler dışındaKulübe hamleleri,gibi isimler olacak.SAKATLIĞINI atlatan Mesut Özil'in Kasımpaşa maçıyla kadroya girmesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun pazar günü kulübede olmasına kesin gözüyle bakılıyor.ise yüksek ihtimal. Mesut tüm hazırlıklarını yeni sezon için yapıyor.yıldız isim, fiziksel olarak en hazır haliyle yeni döneme giriş yapacak.