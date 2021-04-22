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Giriş Tarihi: 22.4.2021

Samandıra’da şampiyonluk inancı tavan yaptı

VOLKAN DEMİR
Samandıra’da şampiyonluk inancı tavan yaptı

Herkesin umudunu kaybettiği anda “Tüm maçları kazanırsak şampiyon oluruz” diyen F.Bahçe’nin genç hocası, Samandıra’yı tek başına hedefe inandırdı. İdmanlarda ise tek slogan var: “Kendi maçımıza odaklanalım”

Samandıra'da futbolcu ve personel dahil herkesin umudunu yitirdiği anda Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu devreye girdi. Sürekli olarak, "Biz maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluruz" diyen genç hoca önce, Can Bartu Tesisleri'ni tek başına şampiyonluğa inandırdı. Beşiktaş'ın Sivas'ta 2 puan daha bırakmasının ardından ise Samandıra'da şampiyonluk inancı tavan yaptı.

TEK DÜŞÜNCE KASIMPAŞA'YI YENMEK
Belözoğlu, dün antrenman öncesinde takımla kısa bir toplantı yaptı. Rakibin puan kaybının önemli olduğunu ancak takım olarak kendi maçlarına odaklanmaları gerektiğini belirtip şunları söyledi: "Başkalarının durumuna bakarak hareket edemeyiz. Önümüzde pazar günü kazanmamız gereken bir Kasımpaşa mücadelesi var. Bunun dışında hiçbir şey düşünmeyeceğiz. 6'da 6, 5'te 5 gibi söylemlerden uzak duracağız. Maç maç bakıp kazanarak devam ettiğimiz sürece hedefe ulaşacağımıza inanıyorum."

Gürcan BİLGİÇ:
Beşiktaş'ın kaybı Fenerbahçe'yi nasıl etkiler?
Beşiktaş puan kaybından daha fazlasını Aboubakar ile yaşadı. Onun sakatlığında sadece iki maç kazanabildi. 9 puan kaybı var. Kalan haftalarda da yokluğunu çok arayacak. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın futbolcularından şikâyet etmek yerine çözüm üretmesi gerekiyor. Kalan maçlarda her şey olabilir. Fenerbahçe'nin matematiğinde sadece bir beraberlik hakkı var gibi görünüyor. Eğer futbolcu grubu bu hissi doğru yaşarsa önünü açabilir. Kimse Beşiktaş'ın oyununun bu kadar geri gideceğini düşünmemişti. Şampiyonluk hedefi üç takım için de çok sıcak. Ama hafta hafta konuşmak, tartışmak en doğrusu.

Emre Belözoğlu, sisteminde ısrar etmeli mi?
SİSTEMDEN çok kadroda değişiklik yaptı. 7 Türk oyuncu ile oynuyor. Daha aidiyet hissi yüksek, daha mücadeleci bir takım oluşturdu. Gustavo'yu kulübeye çekmesi, komutanlığı Sosa'ya vermesi en önemli devrimi. Altay'ın sakatlığında sıkıntıları en aza indirmek için mümkün olduğunca rakibi kaleye yaklaştırmıyorlar. Bu da doğru bir karar. Şimdi performanslara ihtiyacı var. Mesut'un dönmesine de az kaldı. Yerli ve milli bir şampiyon olabilirler.

AYNI SİSTEMLE YOLA DEVAM
FENERBAHÇE Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, büyük bir sürpriz olmazsa Kasımpaşa maçında taktik ve stratejide değişim düşünmüyor. Genç teknik adam, 5 orta sahalı topa sahip olan sistemiyle pazar gününe hazırlanıyor. Maça 3 gün kala bilinenler dışında sakat ve cezalı oyuncu olmaması Belözoğlu'nun elini rahatlatıyor. Kulübe hamleleri, Gustavo, Sinan, Osayi, Thiam, Cisse, Samatta ve Ferdi gibi isimler olacak.

MESUT'TAN ISINMA TURU
SAKATLIĞINI atlatan Mesut Özil'in Kasımpaşa maçıyla kadroya girmesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun pazar günü kulübede olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Maç eksiğinin bulunması ve kritik haftalara girilmesi nedeniyle sezonu kulübeden gelerek tamamlaması ise yüksek ihtimal. Mesut tüm hazırlıklarını yeni sezon için yapıyor. Özel programa alınan yıldız isim, fiziksel olarak en hazır haliyle yeni döneme giriş yapacak.

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Samandıra’da şampiyonluk inancı tavan yaptı
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