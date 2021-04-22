Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni İrfan Can Kahveci savaşı! Emre Belözoğlu mu Fatih Terim mi?

Bu sezon şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Galatasaray'da kiralık oyuncular Etebo ve Saracchi ile yollar ayrılacak. Martin Linnes ve Şener de önümüzdeki sezon Galatasaray'da devam etmeyecek. Sol bek için Hollanda milli takımı oyuncusu Patrick van Aanholt bir numaralı aday. Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden aynı oyuncuya talip oldu!