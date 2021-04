Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni İrfan Can Kahveci savaşı! Emre Belözoğlu mu Fatih Terim mi?

SON DAKİKA: GALATASARAY VE FENERBAHÇE ARASINDA YİNE TRANSFER SAVAŞI!

2 sezon önce Vedat Muriqi, geçen sezon Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, bu sezon da İrfan Can Kahveci transferinde ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe büyük çaba harcadı. Fatih Terim, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediğini ısrarla belirtmişti fakat İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni bir rekabet yaşanabilir.