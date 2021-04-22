Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni İrfan Can Kahveci savaşı! Emre Belözoğlu mu Fatih Terim mi?

2 sezon önce Vedat Muriqi, geçen sezon Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, bu sezon da İrfan Can Kahveci transferinde ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe büyük çaba harcadı. Fatih Terim, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediğini ısrarla belirtmişti fakat İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni bir rekabet yaşanabilir.
Transfer sezonu henüz başlamadı ama kapışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Bir oyuncu yine gündemi altüst etti. Sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayınca Kasımpaşa tarafından kadro dışı bırakılan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp için âdeta savaş çıktı.
U19 Millî Takım kaptanını, Beşiktaş ve Trabzon dışında istemeyen kulüp yok. Ancak Avrupa'dan da talipleri olan Çağtay için yarış Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçecek görünüyor.
FATİH TERİM Mİ EMRE BELÖZOĞLU MU KAZANACAK?
Bu transfer için Kasımpaşa'ya ödenecek rakam yaklaşık 500 bin lira yetiştirme bedeli. Galatasaray, Fatih Terim'in uzun süredir izlediği ve istediği oyuncunun transferine bitti gözüyle bakıyordu.
Ancak Fenerbahçe'de devreye girince çarşı pazar karıştı. Emre Belözoğlu'nun hamleleriyle sarı lacivertliler öne geçti.
Türkiye Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç'un haberine göre Fenerbahçe, Galatasaraya'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da peşinden olduğu Keçiörengücü'nün 20 yaşındaki sol açığı Barış Alper Yılmaz transferinde de önemli mesafe kat etti.