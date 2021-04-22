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Giriş Tarihi: 22.4.2021

Uğurcan risk aldı

Uğurcan risk aldı

’un milli kalecisi ilk 19 dakikada iki kez sakatlık yaşadı, buna rağmen oyuna devam etti, 3 net kurtarış yaptı

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, G.Saray karşısında üst üste şanssızlıklar geçirdi. Karşılaşmanın 12. dakikasında Galatasaray'ın yaptığı ortayı kontrol eden 25 yaşındaki eldiven, yere düşerken ayağını ters bastı ve sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesiyle oyuna devam eden Uğurcan'ın 19. dakikada sakatlığı nüksetti. Bu kez dizine bandaj yapıldı ve oyuna bu şekilde devam etti. Uğurcan'ın koruduğu kaleye ilk isabetli şut 62. dakikada atıldı. 90 dakika boyunca 3 net kurtarış yapan genç kaleci birinde gole engel olamadı.

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Uğurcan risk aldı
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