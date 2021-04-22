Uğurcan risk aldı

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, G.Saray karşısında üst üste şanssızlıklar geçirdi.Galatasaray'ın yaptığı ortayı kontrol eden 25 yaşındaki eldiven, yere düşerken ayağını ters bastı ve sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesiyle oyuna devam edenBu kez dizine bandaj yapıldı ve oyuna bu şekilde devam etti.90 dakika boyunca 3 net kurtarış yapan genç kaleci birinde gole engel olamadı.