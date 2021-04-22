Uğurcan risk aldı

Trabzonspor’un milli kalecisi ilk 19 dakikada iki kez sakatlık yaşadı, buna rağmen oyuna devam etti, 3 net kurtarış yaptı
Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, G.Saray karşısında üst üste şanssızlıklar geçirdi. Karşılaşmanın12. dakikasında Galatasaray'ın yaptığı ortayı kontrol eden 25 yaşındaki eldiven, yere düşerken ayağını ters bastı ve sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesiyle oyuna devam eden Uğurcan'ın 19. dakikadasakatlığı nüksetti. Bu kez dizine bandaj yapıldı ve oyuna bu şekilde devam etti. Uğurcan'ın koruduğu kaleyeilk isabetli şut 62. dakikada atıldı. 90 dakika boyunca 3 net kurtarış yapan genç kaleci birinde gole engel olamadı.