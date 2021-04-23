Kariyer zirvesi

.Bahçe ve A Milli Takım'daki performansıyla dikkat çekendeğer kazanıyor. Ligde daha önce gol-asist katkısında iki kez çift haneleri yakalayan 26 yaşındaki yıldız, bu sezon ise kendi zirvesini yakaladı. İlk kez 2014-15 sezonunda Şenol Güneş ile birlikteOzan ardından F.Bahçe'ye tranfer oldu.Sarı-lacivertli takımdaki kariyeri iniş çıkışlarla süren milli oyuncu, geçen yıl2018- 19 sezonunda 6 gol atıp, 6 asist yaparak (12 gollük katkı) ikinci kez çift haneyi gören Ozan, bu sezon ise 5 gol, 8 asistle (13) daha önceki istatistiklerini de geride bıraktı. Son 2 sezonda skora katkı yapan orta saha oyuncuları arasında lider olan milli futbolcu,pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Emre Belözoğlu antrenmanda beklerde değişime gitti. Sol bek Caner ve sağ bekOrta saha kurgusunu ise İrfan Can, Sosa ve Mert Hakan'dan oluşturdu. Bu denemeden nasıl bir sonuç çıkacağı ve sahaya yansıyıp yansımayacağı maç günü netlik kazanacak.F.BAHÇE'NIN başarılı savunmacı oyuncusu Attila Szalai, sarı lacivertli kulübe geldiği günden bu yana oynadığı futbolla taktir toplarken, Avrupa'nın önde gelen takımlarının transfer listesine de girmeyi başardı. İngiliz basını, Napoli ve Lazio'nun ardından Premier Lig'denveda 23 yaşındaki stoper ile yakından ilgilendiği öne sürdü. Haberde, Macar savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen takımların en az 25 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği kaydedildi.SAĞ el bileğinin skafoid kemiği kırılan Altay Bayındır'ı ameliyat eden Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu, genç kalecinin hızla iyileştiğini açıkladı. Nalbantoğlu, "Altay kontrole geldi. Skafoid kırığı; erken tanı, doğru tedavi edildiğin de hastada herhangi bir olumsuz etken yok ise kaynamasında sorun olmaz.Hızlı geri dönüş yolunda" ifadelerini kullandı.