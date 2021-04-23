Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Emre Belözoğlu mu Fatih Terim mi?
Giriş Tarihi: 23.4.2021 08:59 Son Güncelleme: 23.4.2021 09:00

: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! mu mi?

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Emre Belözoğlu mu Fatih Terim mi?

... Galatasaray ile Fenerbahçe sezon sonu iki yerli oyuncu için yine karşı karşıya gelecek! ile bu sezon transferinde büyük bir rekabete girişmiş ve İrfan Can, Fenerbahçe'ye imza atmıştı. U-19 milli takımının sol beki ve Keçiörengücü'ün kanat oyuncusu için sezon sonunda transfer savaşı yaşanacak. Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve İrfan Can Kahveci'den sonra yeni bir rekabet daha başlayacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Bu sezon şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Galatasaray'da kiralık oyuncular Etebo ve Saracchi ile yollar ayrılacak. Martin Linnes ve Şener de önümüzdeki sezon Galatasaray'da devam etmeyecek. Sol bek için Hollanda milli takımı oyuncusu Patrick van Aanholt bir numaralı aday. Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden aynı oyuncuya talip oldu!

SON DAKİKA: GALATASARAY VE FENERBAHÇE ARASINDA YİNE TRANSFER SAVAŞI!

2 sezon önce Vedat Muriqi, geçen sezon Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, bu sezon da İrfan Can Kahveci transferinde ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe büyük çaba harcadı. Fatih Terim, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediğini ısrarla belirtmişti fakat İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni bir rekabet yaşanabilir.

Transfer sezonu henüz başlamadı ama kapışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Bir oyuncu yine gündemi altüst etti. Sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayınca Kasımpaşa tarafından kadro dışı bırakılan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp için âdeta savaş çıktı.

U19 Millî Takım kaptanını, Beşiktaş ve Trabzon dışında istemeyen kulüp yok. Ancak Avrupa'dan da talipleri olan Çağtay için yarış Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçecek görünüyor.

FATİH TERİM Mİ EMRE BELÖZOĞLU MU KAZANACAK?

Bu transfer için Kasımpaşa'ya ödenecek rakam yaklaşık 500 bin lira yetiştirme bedeli. Galatasaray, Fatih Terim'in uzun süredir izlediği ve istediği oyuncunun transferine bitti gözüyle bakıyordu.

Ancak Fenerbahçe'de devreye girince çarşı pazar karıştı. Emre Belözoğlu'nun hamleleriyle sarı lacivertliler öne geçti.

Türkiye Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç'un haberine göre Fenerbahçe, Galatasaraya'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da peşinden olduğu Keçiörengücü'nün 20 yaşındaki sol açığı Barış Alper Yılmaz transferinde de önemli mesafe kat etti.

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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Emre Belözoğlu mu Fatih Terim mi?
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