Son dakika: Ozan Tufan'dan kariyer zirvesi! EURO 2020 sonrası...

Fenerbahçe ve A Milli Takım'daki performansıyla dikkat çeken Ozan Tufan, değer kazanıyor. Ligde daha önce gol-asist katkısında iki kez çift haneleri yakalayan 26 yaşındaki yıldız, bu sezon ise kendi zirvesini yakaladı. İlk kez 2014-15 sezonunda Şenol Güneş ile birlikte Bursaspor'da 3 gol, 7 asistle 10 gole katkı verip çift rakamları gördü. Ozan ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu.