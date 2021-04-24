Cumartesi ateşi

Bugün 5 karşılaşma oynanacak, 4 Büyükler’den 3’ü sahne alacak
Trabzonspor - F. Karagümrük
SON 5 maçından (Sivas, Kayseri,Rize, Hatay, G.Saray) beraberlikleayrılan ve lig tarihinin en uzunikinci beraberlik serisine imza atanTrabzonspor, galibiyetözleminibitirmek içinKaragümrük'üağırlayacak. Enson 20 Mart'taAnkaragücü'nüyenen Fırtına'nınrakibi de son 5 karşılaşmasını kaybetmedi(2G/3B). Trabzon'da Bakasetaskart cezalısı, Yunus Mallı sakat,Abdulkadir Parmak kadro dışı.
0
Trabzon, Karagümrük ile ligde oynadığı 3 maçı da kaybetmedi. Rakibine 5 gol atarken, sadece 1 gol yedi.
Beşiktaş - HES K. Kayserispor
HER iki takımın da 3 puana çok ihtiyacı var. Son iki haftada ikiberaberlik alarak rakiplerini yarışa ortak eden lider Beşiktaş, Kayserispor'u yenip hem düşüşüne son vermek hem de zirve hedefinde bir engeli daha geride bırakmak istiyor. 18. sırada yer alan, düşme hattının tam sınırındaki rakibi ise 7 haftalıkgalibiyet özlemini bitirip derin bir nefes almanın peşinde. Beşiktaş'ta son maçta sakatlanan Aboubakarile Larin forma giyemeyecek.
4
Beşiktaş'ta 4 oyuncu; Rosier, Necip, Atiba ve Dorukhan ceza sınırında. Kart görürlerse Rize maçında yoklar.
Antalyaspor - Galatasaray
LIGDE oynadığı son 5 karşılaşmanın sadece birini (Göztepe) kazanan Galatasaray, kaybettiği puanları telafi etmek ve yeni bir galibiyet serisi için bugün Antalyaspor karşısına çıkacak. Son 5 maçından 4'ünü kaybedip birini kazanmasına rağmen puandurumunda rahat birkonumda olan Ersun Yanal'ın takımı ise güçlü rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray'da cezası biten Donkve sakatlığı geçen Linnes'in takımadönmesi bekleniyor.
4
Galatasaray'da 4 eksik var. Falcao, Onyekuru, Yedlin ve Mohammed forma giyemeyecek. Etebo ise sarı kart sınırında.
MHK'DAN G.SARAY'A METE KALKAVAN RESTİ!
SÜPER Lig'de bugün oynanacak 5 maçın hakemi açıklanırken, bir isim dikkat çekti. MHK, hafta içi G.Saray-Trabzonspor karşılaşmasını yöneten ve sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki alan Mete Kalkavan'ı Galatasaray'ın bugün Antalyaspor deplasmanındaki maça atadı. MHK benzer bir karara daha önce Beşiktaş için imza atmıştı. Siyah-beyazlıların, F.Bahçe ile oynadığı derbiyi yöneten Halil Umut Meler için yaptığı 'Bir daha maçlarımıza istemiyoruz' açıklamasına rağmen Meler, ertesi hafta Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasında görev almıştı. Bu arada Antalyaspor, Kalkavan atamasına sert tepki gösterip "İstanbul takımlarını üzmeyelim diye bu atama yapılmıştır" ifadesini kullandı.
Süper Lig'de günün diğer maçları