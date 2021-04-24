Cumartesi ateşi

5 maçındanberaberlikleayrılan ve lig tarihinin en uzunikinci beraberlik serisine imza atanTrabzonspor, galibiyetözleminibitirmek içinKaragümrük'üağırlayacak. Enson 20 Mart'taAnkaragücü'nüyenen Fırtına'nınrakibi de son 5 karşılaşmasını kaybetmedi(2G/3B). Trabzon'dakart cezalısı,sakat,kadro dışı.Trabzon, Karagümrük ile ligde oynadığı 3 maçı da kaybetmedi. Rakibine 5 gol atarken, sadece 1 gol yedi.iki takımın da 3 puana çok ihtiyacı var.rakiplerini yarışa ortak eden lider Beşiktaş, Kayserispor'u yenip hem düşüşüne son vermek hem de zirve hedefinde bir engeli daha geride bırakmak istiyor. 18. sırada yer alan, düşme hattının tam sınırındaki rakibi isederin bir nefes almanın peşinde. Beşiktaş'ta son maçta sakatlananBeşiktaş'ta 4 oyuncu; Rosier, Necip, Atiba ve Dorukhan ceza sınırında. Kart görürlerse Rize maçında yoklar.oynadığı son 5 karşılaşmanın sadece birinikazanan Galatasaray, kaybettiği puanları telafi etmek ve yeni bir galibiyet serisi için bugün Antalyaspor karşısına çıkacak. Son 5 maçından 4'ünü kaybedip birini kazanmasına rağmenErsun Yanal'ın takımı ise güçlü rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor.Galatasaray'da 4 eksik var. Falcao, Onyekuru, Yedlin ve Mohammed forma giyemeyecek. Etebo ise sarı kart sınırında.SÜPER Lig'de bugün oynanacak 5 maçın hakemi açıklanırken, bir isim dikkat çekti. MHK, hafta içi G.Saray-Trabzonspor karşılaşmasını yöneten ve sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki alan Mete Kalkavan'ı Galatasaray'ın bugün Antalyaspor deplasmanındaki maça atadı. MHK benzer bir karara daha önce Beşiktaş için imza atmıştı. Siyah-beyazlıların, F.Bahçe ile oynadığı derbiyi yöneten Halil Umut Meler için yaptığı 'Bir daha maçlarımıza istemiyoruz' açıklamasına rağmen Meler, ertesi hafta Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasında görev almıştı. Bu arada Antalyaspor, Kalkavan atamasına sert tepki gösterip "İstanbul takımlarını üzmeyelim diye bu atama yapılmıştır" ifadesini kullandı.Süper Lig'de günün diğer maçları13.30MedaşAtilla KaraoğlanbeIN SPORTS 120.30AtatürkHüseyin GöçekbeIN SPORTS 3