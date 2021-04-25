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Giriş Tarihi: 25.4.2021

En iyi statlar Türkiye’de

En iyi statlar Türkiye’de

Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Olimpiyat Stadı’nda inceleme yapan Bakan Kasapoğlu, “UEFA’ya göre en yeni statlara sahip olan ülkeyiz. En modern ve kaliteli statlar bizde” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptığı incelemenin ardından mesajlar verdi. Satır başları şöyle:
Dünyanın en önemli finallerinden birine ev sahibi olarak hazır duruma geldik. İnşallah futbolu seyirciyle buluşturma noktasında da güzel bir final olmasını ümit ediyoruz.
UEFA verilerine göre en yeni statlara sahip olan ülkeyiz. En modern ve kaliteli statlar bizde.
Spor turizmi açısından gerek İstanbul'umuz gerekse de dört bir yanımızda tüm branşlarda ciddi bir altyapımız var.
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu başarıyla gerçekleştirdik. 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nı Konya'da, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı Bursa'da yapacağız.

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