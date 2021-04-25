En iyi statlar Türkiye’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağıyaptığı incelemenin ardından mesajlar verdi. Satır başları şöyle:en önemli finallerinden birine ev sahibi olarak hazır duruma geldik. İnşallah futbolu seyirciyle buluşturma noktasında da güzel bir final olmasını ümit ediyoruz.verilerine göre en yeni statlara sahip olan ülkeyiz. En modern ve kaliteli statlar bizde.turizmi açısından gerek İstanbul'umuz gerekse de dört bir yanımızda tüm branşlarda ciddi bir altyapımız var.Türkiye Bisiklet Turu'nu başarıyla gerçekleştirdik. 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nı Konya'da, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı Bursa'da yapacağız.