Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gönderme ve Thiam iddialarına yalanlama! '15 haftadır penaltı alamayan...'
Giriş Tarihi: 25.4.2021 17:00 Son Güncelleme: 25.4.2021 17:04

: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gönderme ve Thiam iddialarına yalanlama! '15 haftadır penaltı alamayan...'

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gönderme ve Thiam iddialarına yalanlama! '15 haftadır penaltı alamayan...'

Fenerbahçe'den haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe yöneticilerinden , Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam hakkındaki iddiaları yalanlarken Beşiktaş'a göndermede bulundu! Dün akşam Beşiktaş - Kayserispor maçında çalınan penaltı pozisyonuna gönderme yapan Sipahioğlu, Fenerbahçe'nin 15 maçtır penaltı alamadığını vurguladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mame Thiam için eğer şampiyon olunursa bonus ödeneceği iddia edilmişti. Fenerbahçe yöneticilerinden Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından bu iddiaları kesin bir şekilde yalanladı. Bu iddiaları algılar üreten tetikçilerin yaydığı yalanlar olarak nitelendiren Sipahioğlu'ndan Beşiktaş'a gönderme geldi.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A PENALTI GÖNDERMESİ!

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, dün akşam Beşiktaş - Kayserispor maçında çalılan penaltıyla ilgili göndermede bulundu. Rakiplerinin penaltıları ortadayken kendilerine 15 maçtır penaltı çalınmadığını ifade eden Sipahioğlu'ndan diğer iddialar da yalanlama geldi.

Sezon başından beri, başarı için her yol mübah diyerek, sürekli yalan algılar üretip tetikçileri üzerinden bunları yaymaya çalışanların son yalanı; şampiyon olursak Thiam için eski kulübüne bonus ödeyeceğimiz iddiaları her zaman olduğu gibi tamamen iftira yalan ve gerçek dışıdır.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı

Tıpkı derbi maçı hakeminin Başkanımızın şirketinde çalıştığı iddiası gibi. Tıpkı İrfan Can için şampiyonluk bonusu ödeyeceğimiz iddiası gibi.

Tıpkı bizle hiç ilgisi olmayan Demba Ba konusunda iftira atmaya çalışmaları gibi. Tıpkı Kemal Ademi için yaymaya çalıştıkları iftira gibi.

Fenerbahçe, 15 haftadır penaltı alamayan, sürekli hakem hatalarına maruz kalan şekilde, rakiplerin penaltıları, gollerinde görülemeyen eller ortadayken; tertemiz şampiyonluk yürüyüşünü sonuna kadar sürdürecektir. Bu iftiracıların bayram arefe hesaplarının takdiri ise kamuoyunun..

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Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gönderme ve Thiam iddialarına yalanlama! '15 haftadır penaltı alamayan...'
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