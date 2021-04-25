Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gönderme ve Thiam iddialarına yalanlama! '15 haftadır penaltı alamayan...'

Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mame Thiam için eğer şampiyon olunursa bonus ödeneceği iddia edilmişti. Fenerbahçe yöneticilerinden Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından bu iddiaları kesin bir şekilde yalanladı. Bu iddiaları algılar üreten tetikçilerin yaydığı yalanlar olarak nitelendiren Sipahioğlu'ndan Beşiktaş'a gönderme geldi.