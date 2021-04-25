Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'
Giriş Tarihi: 25.4.2021 09:33 Son Güncelleme: 25.4.2021 09:43

: maçının ardından flaş sözler! ''a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

... Çarşamba akşamı oynanan - Trabzonspor maçına atanan 'ın üç gün sonraki - Galatasaray maçına atanması iki camiadan da tepki görmüştü. Mete Kalkavan dün akşam Antalyaspor yöneticilerinin tepkisini çekti. Galatasaray teknik direktörü de maç sonunda VAR hakemi 'e yüklenerek 'Alanya maçında ondan çekmiştik bugün de 'nin ilk pozisyonunda çağırmadı.' ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

: Kerem ve Halil'in performansı taraftarlardan tam not aldı. zor geçmesi beklenen deplasmanında iyi oyunla galip gelmesini bildi. Galatasaray deplasmanda altın değerinde bir üç puan alırken maçın hakemi 'a Antalyaspor camiasından tepkiler geldi. Lukas 'nin ikinci sarı kartının haksız olduğunu düşünen Antalyaspor yöneticileri hakemin maçın baskısını kaldıramadığını ifade ettiler. Sabah Gazetesi'nin usta yazarlarından Ömer Üründül de Mete Kalkavan'a şaşırdığını vurguladı.

Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

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Futbolun hileli bir tarafı var. Bazı takımlar rakiplerine ters gelirler bu sezon. Ankaragücü'nün G.Saray'a ters geldiği ya da Antalya gibi. 'da sol bekte Saracchi ve ortada Taylan bekleniyordu ama Ömer ve Etebo'lu takım çıktı sahaya. Bu aslında G.Saray adına sezon problemi. Sakatlıktan döndükten sonra Muslera ve Marcao dışında bu takımda düzenli forma giyebilen bir isim yok.

Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

Elbette bunda sakatlıklar ve Kovid-19'un da payı var. Antalya Hakan ve Nuri olmayınca çok genç bir orta saha ile sahaya çıkıp erken bir sakatlık değişikliği ile mahkum oynaması beklenen oyunu yine Boffin'in ellerinin maharetine bıraktı. Belçikalı kaleci, İstanbul'da golsüz berabere biten maçta 6 kurtarış yapmıştı. Dün de 8 kurtarış ile G.Saray'ın 77 dakika boyunca tabelanın değişmesine engel oldu.

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Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

Kerem ve Halil'in forvet hattına getirdiği gençlik rüzgârı ve hareketlilik G.Saray için elbette iyi haber. İlk maçta Emre Kılınç atılmıştı. Dün 10 kişi kalan Antalya oldu. Podolksi'nin Şener'e ilk yarıdaki hareketi kırmızı da olabilirdi ama Alman oyuncu oyunda kaldığı dakikalarda hep Şener'in üzerine oynayıp ikinci sarıyı gördükten sonra Yanal'ın takımı için işler daha da zorlaştı.

Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

En son asistini 2017'de yapmış Şener'in sıfıra inip getirdiği topa karantinadan dönen Mostafa Mohamed'in vuruşu G.Saray'ı da yarışta adeta karantinadan çıkardı. Ara haftada Beşiktaş, Rize'ye F.Bahçe ise Alanya'ya çok zorlu deplasmanlara gidecekler. G.Saray elbette geride olan takım olarak onların kayıplarını gözleyecek. Ama artık Terim'in takımı için tek bir gerçek var. Derbi de dahil bütün maçlarını kazanmak.

Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

LEVENT TÜZEMEN: EMRE AKBABA NE ZAMAN İLK 11'DE SAHAYA ÇIKSA ETKİSİZ OLUYOR!

eğer Antalya'da kaybetseydi futbolun adaleti adına haksızlık olurdu. Kupada final oynayacak olan 'u ben ilk kez bu kadar etkisiz, atak yapmayan, tamamen gol yememek için direnen bir takım olarak gördüm. Galatasaray maç boyu oyuna hakimdi, tıpkı Göztepe maçında olduğu gibi ayağa etkili paslar yaptı, kanatları kullandı, şutu denedi.

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Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

Gecenin yıldızı kaleci Boffin oldu. Net 7 kurtarış yaptı. 'ın iki topu direkten döndü. Halil, Emre Akbaba, Emre Kılınç 6 net pozisyon kaçırdı. Ömer'in ortasından gelen topu kalitesi gereği kafayla gol yapması gerekirdi. 'in kadroda Babel, Saracchi ve Taylan'ı düşünmemesi beni çok şaşırttı.

Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

Çünkü Trabzonspor maçında bu üçlü iyi oynamıştı. Etebo fazla baskı görmeden oynadı ama ayağından topu çıkarmakta hep geç kaldı. Emre Akbaba ilk 11'de başladığı tüm maçlarda etkisiz oynuyor. Özellikle Fernandes, Etebo ve Emre Akbaba top ayaklarına geldiğinde oynayan oyuncular.

Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

Maalesef üçü de oyun kurmaya çalışınca zaman zaman bazı ataklarda çabuk düşünemedi ve karar veremedi. Fernandes çalışkandı, kaptırdığı toplardan sonra rakibi kovalayıp, tekrardan topu kazandı. Oyunu yönetmeye çalıştı. Ancak Galatasaray'ın hücumda bu kadar etkin olmasının nedeni Halil ve Kerem'in hareketli olmalarıydı. 'in, Mostafa Mohamed'i oyuna alıp, çift santrfora dönmesi, Galatasaray'ın daha baskılı olmasını sağladı. Sürekli eleştirdiğimiz Şener ilk kez bir maçta özellikle 2. yarı sağdan etkili bindirmeler yaptı.

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Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

Mostafa'nın attığı golde, Şener'in ortasının golde etkisi vardı. G.Saraylı oyuncular yarıştan kopmamak için sorumluluk alıp, ciddiyetle oynadılar. Ayrıca 'in Donk tercihi doğruydu. Donk riske girmeden oynadı.

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Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

ÖMER ÜRÜNDÜL: METE KALKAVAN'I DAHA ÖNCE BÖYLE GÖRMEMİŞTİM!

Eğer 'a karşı geçen haftaki Trabzonspor örneğinde olduğu gibi, temaslı takım presi yapamazsanız oyunu teslim edersiniz. 'un alışılmış iyi yerleşimli bir alan daraltan kurgusu var. Ama bunu çok geride kuruyorlar. Bu da tam Galatasaray'ın istediği ortamdı. Çabuk paslarla oyunu ilk 45 dakika tamamen karşı alana yıktılar.

Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

O kadar yoğun bir baskıydı ki Donk ve Marcao dahi bu ataklara katılıyordu. Beklenenin de üzerinde çok sayıda pozisyon üretildi. Birinde Emre arka direkte boş kale yerine kafayı auta vurdu. Diğerlerini ise Boffin kurtardı. İkinci devre 'ın baskısı arttı. Çünkü rakip ileriye çıkamayıp sahayı genişletemeyince Galatasaray'da yorgunluk belirtileri olmadı. Her atak gol kokuyordu. 'nin de kırmızı kartından sonra yerinde bir hamle ile Mohamed ve Arda'yı oyuna aldı.

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Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

En sonunda da ilk bulduğu fırsatta direğe takılan Mohamed ikincisinde golünü attı. sonuçta üç puanı hanesine doyurucu bir futbol sergileyerek yazdırdı. Gedson Fernandes ve Etebo iyi çalıştılar. Belki goller kaçırdı ama ben Halil'i yine çok beğendim. Futbolumuza iyi bir santrfor geliyor. Ben her zaman niye Ömer Bayram'dan çok az faydalanıyor diye düşünürüm. Dün de Ömer'den bilhassa ilk yarıda çok önemli katkılar geldi.

Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

Ersun Yanal'a fazla yüklenmemek lazım. Zaten dar bir kadro var. Çok önemli de 4 tane eksiği vardı, iki tane de sakat verdi maç içinde... Ama kendisine bir eleştirim var; fizik gücü tükenmiş Orgill'i niye oynatıyorsun? Bir tane genç koy çok daha iyi. Zaten kırmızı gördükten sonra Antalya 9 kişi oynadı.

Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

Eğer müthiş bir Boffin performansı ve başta Naldo olmak üzere 4 kişinin yürekten mücadelesi olmasa dün gece ikinci bir Hatay faciası yaşarlardı.

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Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

benim inandığım bir hakemdir. Ama bugüne kadar taktir haklarını bir büyük takım lehine bu kadar çok kullandığını görmemiştim.

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