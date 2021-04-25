Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem ve Halil'in performansı taraftarlardan tam not aldı. Galatasaray zor geçmesi beklenen Antalyaspor deplasmanında iyi oyunla galip gelmesini bildi. Galatasaray deplasmanda altın değerinde bir üç puan alırken maçın hakemi Mete Kalkavan'a Antalyaspor camiasından tepkiler geldi. Lukas Podolski'nin ikinci sarı kartının haksız olduğunu düşünen Antalyaspor yöneticileri hakemin maçın baskısını kaldıramadığını ifade ettiler. Sabah Gazetesi'nin usta yazarlarından Ömer Üründül de Mete Kalkavan'a şaşırdığını vurguladı.
BÜLENT TİMURLENK: FATİH TERİM'İN TAKIMI İÇİN ARTIK TEK BİR GERÇEK VAR!
Futbolun hileli bir tarafı var. Bazı takımlar rakiplerine ters gelirler bu sezon. Ankaragücü'nün G.Saray'a ters geldiği ya da Antalya gibi. Galatasaray'da sol bekte Saracchi ve ortada Taylan bekleniyordu ama Ömer ve Etebo'lu takım çıktı sahaya. Bu aslında G.Saray adına sezon problemi. Sakatlıktan döndükten sonra Muslera ve Marcao dışında bu takımda düzenli forma giyebilen bir isim yok.
Elbette bunda sakatlıklar ve Kovid-19'un da payı var. Antalya Hakan ve Nuri olmayınca çok genç bir orta saha ile sahaya çıkıp erken bir sakatlık değişikliği ile mahkum oynaması beklenen oyunu yine Boffin'in ellerinin maharetine bıraktı. Belçikalı kaleci, İstanbul'da golsüz berabere biten maçta 6 kurtarış yapmıştı. Dün de 8 kurtarış ile G.Saray'ın 77 dakika boyunca tabelanın değişmesine engel oldu.
Kerem ve Halil'in forvet hattına getirdiği gençlik rüzgârı ve hareketlilik G.Saray için elbette iyi haber. İlk maçta Emre Kılınç atılmıştı. Dün 10 kişi kalan Antalya oldu. Podolksi'nin Şener'e ilk yarıdaki hareketi kırmızı da olabilirdi ama Alman oyuncu oyunda kaldığı dakikalarda hep Şener'in üzerine oynayıp ikinci sarıyı gördükten sonra Yanal'ın takımı için işler daha da zorlaştı.
En son asistini 2017'de yapmış Şener'in sıfıra inip getirdiği topa karantinadan dönen Mostafa Mohamed'in vuruşu G.Saray'ı da yarışta adeta karantinadan çıkardı. Ara haftada Beşiktaş, Rize'ye F.Bahçe ise Alanya'ya çok zorlu deplasmanlara gidecekler. G.Saray elbette geride olan takım olarak onların kayıplarını gözleyecek. Ama artık Terim'in takımı için tek bir gerçek var. Derbi de dahil bütün maçlarını kazanmak.
LEVENT TÜZEMEN: EMRE AKBABA NE ZAMAN İLK 11'DE SAHAYA ÇIKSA ETKİSİZ OLUYOR!
Galatasaray eğer Antalya'da kaybetseydi futbolun adaleti adına haksızlık olurdu. Kupada final oynayacak olan Antalyaspor'u ben ilk kez bu kadar etkisiz, atak yapmayan, tamamen gol yememek için direnen bir takım olarak gördüm. Galatasaray maç boyu oyuna hakimdi, tıpkı Göztepe maçında olduğu gibi ayağa etkili paslar yaptı, kanatları kullandı, şutu denedi.
Gecenin yıldızı kaleci Boffin oldu. Net 7 kurtarış yaptı. Galatasaray'ın iki topu direkten döndü. Halil, Emre Akbaba, Emre Kılınç 6 net pozisyon kaçırdı. Ömer'in ortasından gelen topu kalitesi gereği kafayla gol yapması gerekirdi. Fatih Terim'in kadroda Babel, Saracchi ve Taylan'ı düşünmemesi beni çok şaşırttı.
Çünkü Trabzonspor maçında bu üçlü iyi oynamıştı. Etebo fazla baskı görmeden oynadı ama ayağından topu çıkarmakta hep geç kaldı. Emre Akbaba ilk 11'de başladığı tüm maçlarda etkisiz oynuyor. Özellikle Fernandes, Etebo ve Emre Akbaba top ayaklarına geldiğinde oynayan oyuncular.
Maalesef üçü de oyun kurmaya çalışınca zaman zaman Galatasaray bazı ataklarda çabuk düşünemedi ve karar veremedi. Fernandes çalışkandı, kaptırdığı toplardan sonra rakibi kovalayıp, tekrardan topu kazandı. Oyunu yönetmeye çalıştı. Ancak Galatasaray'ın hücumda bu kadar etkin olmasının nedeni Halil ve Kerem'in hareketli olmalarıydı. Fatih Terim'in, Mostafa Mohamed'i oyuna alıp, çift santrfora dönmesi, Galatasaray'ın daha baskılı olmasını sağladı. Sürekli eleştirdiğimiz Şener ilk kez bir maçta özellikle 2. yarı sağdan etkili bindirmeler yaptı.
Mostafa'nın attığı golde, Şener'in ortasının golde etkisi vardı. G.Saraylı oyuncular yarıştan kopmamak için sorumluluk alıp, ciddiyetle oynadılar. Ayrıca Fatih Terim'in Donk tercihi doğruydu. Donk riske girmeden oynadı.
Fatih Terim: Galatasaray finallerin takımıdır
ÖMER ÜRÜNDÜL: METE KALKAVAN'I DAHA ÖNCE BÖYLE GÖRMEMİŞTİM!
Eğer Galatasaray'a karşı geçen haftaki Trabzonspor örneğinde olduğu gibi, temaslı takım presi yapamazsanız oyunu teslim edersiniz. Antalyaspor'un alışılmış iyi yerleşimli bir alan daraltan kurgusu var. Ama bunu çok geride kuruyorlar. Bu da tam Galatasaray'ın istediği ortamdı. Çabuk paslarla oyunu ilk 45 dakika tamamen karşı alana yıktılar.
O kadar yoğun bir baskıydı ki Donk ve Marcao dahi bu ataklara katılıyordu. Beklenenin de üzerinde çok sayıda pozisyon üretildi. Birinde Emre arka direkte boş kale yerine kafayı auta vurdu. Diğerlerini ise Boffin kurtardı. İkinci devre Galatasaray'ın baskısı arttı. Çünkü rakip ileriye çıkamayıp sahayı genişletemeyince Galatasaray'da yorgunluk belirtileri olmadı. Her atak gol kokuyordu. Podolski'nin de kırmızı kartından sonra Fatih Terim yerinde bir hamle ile Mohamed ve Arda'yı oyuna aldı.
En sonunda da ilk bulduğu fırsatta direğe takılan Mohamed ikincisinde golünü attı. Galatasaray sonuçta üç puanı hanesine doyurucu bir futbol sergileyerek yazdırdı. Gedson Fernandes ve Etebo iyi çalıştılar. Belki goller kaçırdı ama ben Halil'i yine çok beğendim. Futbolumuza iyi bir santrfor geliyor. Ben her zaman Fatih Terim niye Ömer Bayram'dan çok az faydalanıyor diye düşünürüm. Dün de Ömer'den bilhassa ilk yarıda çok önemli katkılar geldi.
Ersun Yanal'a fazla yüklenmemek lazım. Zaten dar bir kadro var. Çok önemli de 4 tane eksiği vardı, iki tane de sakat verdi maç içinde... Ama kendisine bir eleştirim var; fizik gücü tükenmiş Orgill'i niye oynatıyorsun? Bir tane genç koy çok daha iyi. Zaten Podolski kırmızı gördükten sonra Antalya 9 kişi oynadı.
Eğer müthiş bir Boffin performansı ve başta Naldo olmak üzere 4 kişinin yürekten mücadelesi olmasa dün gece ikinci bir Hatay faciası yaşarlardı.
Mete Kalkavan benim inandığım bir hakemdir. Ama bugüne kadar taktir haklarını bir büyük takım lehine bu kadar çok kullandığını görmemiştim.