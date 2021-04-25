Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'

O kadar yoğun bir baskıydı ki Donk ve Marcao dahi bu ataklara katılıyordu. Beklenenin de üzerinde çok sayıda pozisyon üretildi. Birinde Emre arka direkte boş kale yerine kafayı auta vurdu. Diğerlerini ise Boffin kurtardı. İkinci devre Galatasaray'ın baskısı arttı. Çünkü rakip ileriye çıkamayıp sahayı genişletemeyince Galatasaray'da yorgunluk belirtileri olmadı. Her atak gol kokuyordu. Podolski'nin de kırmızı kartından sonra Fatih Terim yerinde bir hamle ile Mohamed ve Arda'yı oyuna aldı.