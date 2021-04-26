Onyekuru fiyatına Halil&Gedson

Nijeryalı oyuncunun 4.3 milyon Euro’luk satın alma bedeli Halil ve Gedson’a ayrıldı
Sarı-kırmızılıların performansı yeterli görülmeyen Onyekuru ile devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Bu kararın perde arkasında Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in son haftalardaki formu yatıyor. Onyekuru'ya ödenmesi gereken4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu,Halil ve Gedson'a ayrıldı.
BRENTFORD İLE PAZARLIK
21 yaşındaki Halil'in bonservisini almayı isteyen G.Saray, 5 milyon Euro talep eden Brentford'u indirime zorlayacak. 500 bin Euro'ya gelen Gedsonise bu kez daha yüksek kiralama bedeliylebir yıl daha kadroda tutulmayaçalışılacak.