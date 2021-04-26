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Giriş Tarihi: 26.4.2021

Onyekuru fiyatına Halil&Gedson

Onyekuru fiyatına Halil&Gedson

Nijeryalı oyuncunun 4.3 milyon Euro’luk satın alma bedeli Halil ve Gedson’a ayrıldı

Sarı-kırmızılıların performansı yeterli görülmeyen Onyekuru ile devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Bu kararın perde arkasında Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in son haftalardaki formu yatıyor. Onyekuru'ya ödenmesi gereken 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu, Halil ve Gedson'a ayrıldı.

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21 yaşındaki Halil'in bonservisini almayı isteyen G.Saray, 5 milyon Euro talep eden Brentford'u indirime zorlayacak. 500 bin Euro'ya gelen Gedson ise bu kez daha yüksek kiralama bedeliyle bir yıl daha kadroda tutulmaya çalışılacak.

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Onyekuru fiyatına Halil&Gedson
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