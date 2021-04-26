Son dakika: Fransa basını Burak Yılmaz fırtınasını konuşuyor! Lille şampiyonluğa koşuyor

LE FİGARO: LYON'UN CELLATI BURAK YILMAZ OLDU

Fransa basının en güçlü markalarından biri olan Le Figaro Burak Yılmaz için Lyon'un cellatı diye bahsetti. Le Figaro, "Burak Yılmaz, Pazar akşamı Lyon'un cellatı oldu. Türk forvet maç boyunca Lyon'u çok zorladı. Burak Yılmaz 35 yaşına olmasına rağmen buna asla aldırış etmiyor. İlk yarı bitmeden frikikten harika bir vuruşla takımını ilk golünü attı ve devreye umutlu girdi. İkinci yarıda baskınısı artıran Lille Burak Yılmaz'ın asistinde 2. golü buldu ve durumu 2-2'ye getirdi. Maçın son dakikalarında Kral Burak Yılmaz yine sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren 3. golü attı. Burak Yılmaz'ın bu çabası herkese örnek oluyor. Lille'in şüphesiz ki en güçlü adamlarından bir tanesi Burak Yılmaz."