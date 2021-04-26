Son dakika: Fransa basını Burak Yılmaz fırtınasını konuşuyor! Lille şampiyonluğa koşuyor

Fransa Ligue 1'de dün yine Türk fırtınası esti. Şampiyonluk yarışında en zor virajlardan birisi olan Lyon deplasmanına çıkan Lille maçtan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. 35 yaşında Milli futbolcumuz Burak Yılmaz 2-0 geriye düşen takımına 2 gol ve 1 asistle galibiyet getiren isim oldu. Burak ilk golünü mükemmel bir frikik vuruşuyla kaydetti.
FRANSA BASINI BURAK YILMAZ'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE BAHSETTİ: KRAL SAHNEYE ÇIKTI
L'equipe, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. L'equipe'in haberinde "Türkiye'de KRAL lakabıyla anılan Burak Yılmaz, takımı Lille'i Lyon karşısında tekrar diriltti. Maçın ilk yarısında 2-0 öne geçen Lyon 3. golü de her an bulabilirdi fakat KRAL Burak Yılmaz bu duruma izin vermedi. . 8 Kasım 2020 tarihindeki Brest'e 3-2 yenilen Lille'de Burak Yılmaz yine 2 gol atmıştı fakat mağlubiyete engel olamamıştı. Bu kez bu duruma engel olan Burak Yılmaz yine sahneye çıktı.
2-0 geriye düşmek Burak Yılmaz'ı oldukça sinirlendirmişti. 6 Ocak'ta Angers'a kaybedilen maçta Burak 1 gol atmış yine mağlubiyete engel olamamıştı. Ama bu sefer Burak Yılmaz 2 gol ve 1 asistle maça damga vurdu ve güçlü rakibini yenerek takımını tekrar liderliğe yükseltti." sözleri kullanıldı.
BURAK'IN SERBEST VURUŞU 94 KM HIZLA GİTTİĞİ İFADE EDİLDİ
Burak Yılmaz, takımının ilk golünü mükemmel bir frikik vuruşuyla attı. Fransa basınında övgü dolu sözlerle bahsedilen bu vuruşun saate 94 KM hızla gittiği ortaya çıktı.
LE FİGARO: LYON'UN CELLATI BURAK YILMAZ OLDU
Fransa basının en güçlü markalarından biri olan Le Figaro Burak Yılmaz için Lyon'un cellatı diye bahsetti. Le Figaro, "Burak Yılmaz, Pazar akşamı Lyon'un cellatı oldu. Türk forvet maç boyunca Lyon'u çok zorladı. Burak Yılmaz 35 yaşına olmasına rağmen buna asla aldırış etmiyor. İlk yarı bitmeden frikikten harika bir vuruşla takımını ilk golünü attı ve devreye umutlu girdi. İkinci yarıda baskınısı artıran Lille Burak Yılmaz'ın asistinde 2. golü buldu ve durumu 2-2'ye getirdi. Maçın son dakikalarında Kral Burak Yılmaz yine sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren 3. golü attı. Burak Yılmaz'ın bu çabası herkese örnek oluyor. Lille'in şüphesiz ki en güçlü adamlarından bir tanesi Burak Yılmaz."
FRANCE FOOTBALL: BURAK YILMAZ ALEV ALDI
France Football, Burak Yılmaz için de övgü dolu sözlerle bahsederek, "Burak Yılmaz'ın alev aldığı gecede Lille müthiş bir geri dönüşle maçı 3-2 kazandı ve şampiyonluk için önemli bir galibiyet aldı. Lyon ise şampiyonluğa artık veda etmiş olabilir..." dedi.
TÜRK CANAVARI BURAK YILMAZ
Başka yerde bilinmeyen evde idol. Burak Yılmaz, Türkiye'de geçirdiği uzun ve zengin yılların ardından 35 yaşında geçen yaz Lille'e görece bir anonim olarak geldi. Ama şimdi, L1'de herkes onun kim olduğunu biliyor! FF, kendisini takip etme ayrıcalığına sahip olanlarla Avrupa ile Asya arasında buluşmaya gitti. Güçlü bir karakterin portresi.
Lyon galibiyeti sonrası Lille soyunma odasında büyük coşku
BURAK YILMAZ LİG'DEKİ GOL SAYISINI 12'YE ÇIKARDI
Burak, ligdeki gol sayısını 12'ye, asist sayısını ise 5'e yükseltmiş oldu. Lyon maçında 2 gol ve 1 asistle oynayan Burak Yılmaz, Fransa liginde haftanın 11'ine seçildi. Lille tarihine geçen Burak Yılmaz, Tony Cascarino'yu geride bırakarak 37 yıl 9 ay sonra Ligue 1'de 10 gol barajını aşan en yaşlı golcü (35) unvanını aldı.
LİLLE PSG'DEN LİDERLİĞİ GERİ ALDI
Lille, puanını 73'e yükselterek liderliğini korudu ve PSG'nin 1 puan önünde yer aldı. Lyon ise 67 puanda kaldı. Fransa'da şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan ve liderliğini koruyan Lille, kalan son 4 maçında Nice, Lens, Saint Etienne ve Angers ile karşılaşacak.
Dün oynanan Lyon maçında 2 gol ve 1 asistle oynayan Burak Yılmaz, Fransa liginde haftanın 11'ine seçildi.
Karşılaşmada 11'de başlayan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 80'inci dakikada Jonathan David'in yerine oyuna dahil oldu.