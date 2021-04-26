Lyon galibiyeti sonrası Lille soyunma odasında büyük coşku

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk iddiasını sürdüren Burak Yılmaz, bir diğer şampiyonluk adayı olan Lyon'u dağıttı. 2 gol, 1 asistlik performansıyla maça damga vuran milli futbolcumuz takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi. Burak'ın ikinci golünde asisti bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı yaptı. Maç sonunda Lille soyunma odasında büyük coşku ve sevinç vardı.