Video Spor Lyon galibiyeti sonrası Lille soyunma odasında büyük coşku

Lyon galibiyeti sonrası Lille soyunma odasında büyük coşku

Lyon galibiyeti sonrası Lille soyunma odasında büyük coşku
26.04.2021 | 10:07

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Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk iddiasını sürdüren Burak Yılmaz, bir diğer şampiyonluk adayı olan Lyon'u dağıttı. 2 gol, 1 asistlik performansıyla maça damga vuran milli futbolcumuz takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi. Burak'ın ikinci golünde asisti bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı yaptı. Maç sonunda Lille soyunma odasında büyük coşku ve sevinç vardı.

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