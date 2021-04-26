Ümit Karan'dan olay itiraf! "Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile anlaşmıştım ama..."

"BEŞİKTAŞ ÇOK SICAKTI AMA BEN HAYALİMİN PEŞİNDEYDİM"

O dönem Beşiktaş da benimle görüşüyordu ve Fenerbahçe de tabii talepte bulundu. Beşiktaş benimle çok sıcaktı ama ben Galatasaray hayalimi gerçekleştirme peşindeydim.