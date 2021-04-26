Ümit Karan'dan olay itiraf! "Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile anlaşmıştım ama..."

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Giriş Tarihi: 26.4.2021 12:59 Son Güncelleme: 26.4.2021 13:28

'dan olay itiraf! "'dayken ile anlaşmıştım ama..."

Ümit Karan'dan olay itiraf! Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile yüzde 90 anlaşmıştım ama...

haberi... 'ın unutulmaz golcüsü , 'nden Galatasaray'a gelişi, 'un kapısından dönmesi ve ile anlaşması sonrası dönemin Galatasaray Başkanı ile yaptığı konuşmayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

'ın efsane golcüleri arasında yer alan , başkent ekibi 'nden Galatasaray'a transferi, Premier Lig devi 'un kapısından dönmesi, 'ye transfer sürecindeki ilginç olayları bir bir anlattı. Ümit Karan, Fenerbahçe ile anlaştığını fakat dönemin Galatasaray Başkanı 'ın bu transferi veto ettiğini ifade etti.

Ümit Karan'dan olay itiraf! Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile yüzde 90 anlaşmıştım ama...

"NE ZAMAN GİTMEK İSTESEM İLHAN CAVCAV BIRAKMIYORDU"

İşte NTV'ye konuşan 'ın açıklamaları...

"4.5 sene 'nde çok iyi performans sergiledim. Gol ortalamam 14-15'ti. Zaten önceden transfer teklifleri gelmişti.

Ümit Karan'dan olay itiraf! Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile yüzde 90 anlaşmıştım ama...

Ne zaman gitmek istesem rahmetli başkan çok yüksek bonservis bedeli koyarak ve 5'te 1 ödeyerek kulüpte bırakıyordu bizi.

Ümit Karan'dan olay itiraf! Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile yüzde 90 anlaşmıştım ama...

Yani açıklıyorsun, bonservis bedeli 10 milyonsa 2 milyona sen kulüpte kalıp o maaşa oynuyorsun. O zaman o paraları kimse vermiyordu.

Ümit Karan'dan olay itiraf! Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile yüzde 90 anlaşmıştım ama...

"GENÇLERBİRLİĞİ'NE PARA KAZANDIRDIM"

İkinci sözleşmem bittiğinde yine aynı şekilde yaptı. Bosman kuralı o sene çıktı ama daha uygulama şeklini daha kimse bilmiyor. Biz dedik o zaman "hülle yolu" yapalım.

Ümit Karan'dan olay itiraf! Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile yüzde 90 anlaşmıştım ama...

yine de Mehmet Cansun'dan 1.5-2 milyon Dolar bonservis parası aldı. Ben o yüzden rahatım. Gençlerbirliği'ne para kazandırdım.

Ümit Karan'dan olay itiraf! Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile yüzde 90 anlaşmıştım ama...

"BEŞİKTAŞ ÇOK SICAKTI AMA BEN HAYALİMİN PEŞİNDEYDİM"

O dönem Beşiktaş da benimle görüşüyordu ve de tabii talepte bulundu. Beşiktaş benimle çok sıcaktı ama ben hayalimi gerçekleştirme peşindeydim.

Ümit Karan'dan olay itiraf! Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile yüzde 90 anlaşmıştım ama...

"MENAJERİM LIVERPOOL'LA GÖRÜŞTÜ, EVERTON'LA YÜZDE 99 ANLAŞMIŞTIM"

Eric Gerets'e kızdığım tek maç maçı. Beni ilk yarı oynatmadı, ikinci 45'te aldı oyuna. Bu maçta beni kesti. Çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesi.

Ümit Karan'dan olay itiraf! Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile yüzde 90 anlaşmıştım ama...

İki kere topla buluştum, üçüncüyü de buluşsam gol yapacağım ama top gelmedi. Nereden vursam gol olacak ama top gelmedi.

Ümit Karan'dan olay itiraf! Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile yüzde 90 anlaşmıştım ama...

O dönem menajerim Rafa Benitez ile görüştü. Aslında o sezon 'la yüzde 99 anlaşmıştım ama çapraz bağlarımı kopardım. Kariyerimin dip noktası da 'dan ayrılışım oldu.

Ümit Karan'dan olay itiraf! Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile yüzde 90 anlaşmıştım ama...

"FENERBAHÇE İLE YÜZDE 90 ANLAŞMIŞTIM"

Rahmetli başkandı. Yüzde 90 anlaşmıştık ile ama bonservisim 'daydı.

Ümit Karan'dan olay itiraf! Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile yüzde 90 anlaşmıştım ama...

Benim yerime futbolcu aradıklarına dair haberlerden dolayı çok rahatsız olmuştum. Ben de 'demek benimle mutlu değiller, ben onlara yol açayım' dedim. Profesyonel davrandım.

Ümit Karan'dan olay itiraf! Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile yüzde 90 anlaşmıştım ama...

Antrenmandan kovuldum. Birkaç tane Fenerbahçeli dostum var, onlara dedim 'Abi bak geliyorum. 'dan 'ye futbolcu geliyor, tepki falan olmasın. Emin misiniz?' falan diye. 'Yok' dedi, Herkes çok sevindi.

Ümit Karan'dan olay itiraf! Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile yüzde 90 anlaşmıştım ama...

O zaman rahmetli aradı. "Bak oğlum sen 'da doğdun, Galatasaray'da oynadın, Galatasaraylı kal. İstersen ben senin bonservisini vereyim, ama rakamı yüksek tutarım haberin olsun" dedi.

Ümit Karan'dan olay itiraf! Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile yüzde 90 anlaşmıştım ama...

Ama şu cümle çok önemliydi. 'Galatasaraylı kal, başka takıma gidersen sadece Ümit Karan kalacaksın' dedi. Oturdum, düşündüm. 'Tamam' dedim, ben Galatasaraylı Ümit Karan kalacağım."

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Ümit Karan'dan olay itiraf! "Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile anlaşmıştım ama..."
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