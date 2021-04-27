Altay'dan Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük çağrısı

"MÜTHİŞ ÖYKÜSÜNÜ TAÇLANDIRMASI İÇİN ÇAĞRI YAPIYORUZ"

Yönetim kurulu olarak teknik direktörlük için en iyi alternatifleri değerlendirdiklerini ancak tüm camianın gönlünden geçen ismin takımın 18 yıl formasını giyen Mustafa Denizli olduğunu kaydeden Ekmekçioğlu, henüz bir görüşme yapmasalar da Denizli'ye çağrıda bulunduklarını dile getirdi.

Özgür Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Onu takımımızın başında görmek, her Altaylının en büyük rüyasıydı. Bu yüzden buradan bir çağrımız var. Mustafa Denizli'ye, gurur duyduğumuz kaptanımıza, futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz. 18 yıl formamızı büyük bir başarıyla taşıyıp sonraki kariyerinde kulübümüzde hiç görev almayan Altaylı büyük Mustafa'nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz."