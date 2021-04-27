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Giriş Tarihi: 27.4.2021 12:36

'dan 'ye teknik direktörlük çağrısı

AA
Altay'dan Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük çağrısı

ekiplerinden 'ın kulüp başkanı , 'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulunduklarını belirtti. Ekmekçioğlu, "Mustafa Denizli'ye, gurur duyduğumuz kaptanımıza, futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgür Ekmekçioğlu, Altay Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Altay'ın Süper Lig umudunu ve inadını sürdürdüğünü söyledi. Sezona Yücel İldiz ile başladıklarını, sonrasında Osman Özköylü yönetiminde yarışı sonuna kadar zorladıklarını ifade eden Ekmekçioğlu, Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını anımsattı.

"MÜTHİŞ ÖYKÜSÜNÜ TAÇLANDIRMASI İÇİN ÇAĞRI YAPIYORUZ"
Yönetim kurulu olarak teknik direktörlük için en iyi alternatifleri değerlendirdiklerini ancak tüm camianın gönlünden geçen ismin takımın 18 yıl formasını giyen Mustafa Denizli olduğunu kaydeden Ekmekçioğlu, henüz bir görüşme yapmasalar da Denizli'ye çağrıda bulunduklarını dile getirdi.

Özgür Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Onu takımımızın başında görmek, her Altaylının en büyük rüyasıydı. Bu yüzden buradan bir çağrımız var. Mustafa Denizli'ye, gurur duyduğumuz kaptanımıza, futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz. 18 yıl formamızı büyük bir başarıyla taşıyıp sonraki kariyerinde kulübümüzde hiç görev almayan Altaylı büyük Mustafa'nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz."

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Altay'dan Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük çağrısı
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