Beşiktaş bir adım önde

Süper Lig'in büyükleri bir yandan şampiyonluk yarışı verirken, diğer yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.hem Galatasaray hem de Beşiktaş kıyısaya bir rekabet içinde.bulunan 27 yaşındaki orta sahanın,Salih Uçan'ı, Sergen Yalçın da kadrosunda görmeyi çok istiyor.Bu sezon Alanya forması altında çıktığı 38 maçta 3 gol atıp, 7 asist yaparakSalih, adeta küllerinden doğdu. Tecrübeli orta saha, yıldızının parladığıile 67 müsabakaya çıkmış, sonrasında gittiği İtalyan ekibiile 10,ile de 14 karşılaşmada görev yapmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, İsviçre'nintakımında 20 maçta forma giymişti.maçına 7 eksikle çıkan Beşiktaş'ta, iki isim farklı olarak çalışmalara geri döndü. Takımın elde kalan en önemli hücum silahı Cyle Larin takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışma yaparken, kaptan Atiba sakatlıktan kurtuldu ve Rizespor maçı hazırlıkları için takıma katıldı. Cenk, Aboubakar ve Oğuzhan'ın sezonu kapatması, Necip ve Rosier'in cezalı olması nedeniyle, gözler tümüyle bu iki isme çevrilmişti.ve Ljajic'in partneri olacak. Adalesindeki ağrı henüz tam olarak geçmeyen Larin'in oynamak istediği ancak Sergen Yalçın'ın, oyuncusunu riske atmak istemediği öğrenildi.