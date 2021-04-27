Beşiktaş bir adım önde

Galatasaray ve Trabzon’un da istediği Alanyasporlu Salih Uçan, Kara Kartal’ın yaptığı 1.1 milyon Euro’luk teklife sıcak bakıyor
Süper Lig'in büyükleri bir yandan şampiyonluk yarışı verirken, diğer yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Alanyasporile sözleşmesi sezon sonu bitecek SalihUçan için hem Galatasaray hem de Beşiktaş kıyısaya bir rekabet içinde. Trabzonspor'un da listesine bulunan 27 yaşındaki orta sahanın, Beşiktaş'ınyaptığı 1.1 milyonEuro'luk teklifi kabulettiği öğrenildi. Salih Uçan'ı, Sergen Yalçın da kadrosunda görmeyi çok istiyor.
ALANYA FORMASIYLA YENİDEN DOĞDU
Bu sezon Alanya forması altında çıktığı 38 maçta 3 gol atıp, 7 asist yaparak kariyerinin en fazla skora katkı yaptığısezonunu geçiren Salih, adeta küllerinden doğdu. Tecrübeli orta saha, yıldızının parladığı Fenerbahçe ile 67 müsabakaya çıkmış, sonrasında gittiği İtalyan ekibi Roma ile 10, Empoli ile de 14 karşılaşmada görev yapmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, İsviçre'nin Sion takımında 20 maçta forma giymişti. Salih, kulüp kariyeri boyunca230 mücadelede 14 gol atmayı başarırken,78 kez milli oldu ve 15 gol kaydetti.
ATİBA HAZIR, LARİN BELİRSİZ KAYSERISPOR maçına 7 eksikle çıkan Beşiktaş'ta, iki isim farklı olarak çalışmalara geri döndü. Takımın elde kalan en önemli hücum silahı Cyle Larin takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışma yaparken, kaptan Atiba sakatlıktan kurtuldu ve Rizespor maçı hazırlıkları için takıma katıldı. Cenk, Aboubakar ve Oğuzhan'ın sezonu kapatması, Necip ve Rosier'in cezalı olması nedeniyle, gözler tümüyle bu iki isme çevrilmişti. Tedaviye olumlu yanıtveren Atiba, deplasmandaki karşılaşmada ilk11'deki yerini alacak ve Ljajic'in partneri olacak. Adalesindeki ağrı henüz tam olarak geçmeyen Larin'in oynamak istediği ancak Sergen Yalçın'ın, oyuncusunu riske atmak istemediği öğrenildi.