Fenerbahçe'de Nazım Sangare sezonu kapattı

Fenerbahçe, Perşembe günü oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi Nazım Sangare'den gelen haberle üzüldü. Milli sağ bekin, sol bacak kasığında 2. derece yırtık tespit edildiği açıklandı. Nazım, kalan 5 maçta takımdaki yerini alamayacak.Bu arada sarı kart cezalısı olan İrfan Can'ın bölgesi için Sinan Gümüş ve Mame Thiam isimleri ön plana çıkmış durumda. Takım bugün Antalya'ya gidip, hazırlıklarını burada sürdürecek.