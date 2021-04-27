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Giriş Tarihi: 27.4.2021 09:25 Son Güncelleme: 27.4.2021 09:35

'de sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Nazım Sangare sezonu kapattı

'de şoku yaşanıyor. Sol bacak kasığında 2. derece yırtık tespit edildiği açıklanan milli sağ bek sezonu kapattı. Nazım, kalan 5 maçta takımdaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe, Perşembe günü oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi Nazım Sangare'den gelen haberle üzüldü. Milli sağ bekin, sol bacak kasığında 2. derece yırtık tespit edildiği açıklandı. Nazım, kalan 5 maçta takımdaki yerini alamayacak.

Bu arada sarı kart cezalısı olan İrfan Can'ın bölgesi için Sinan Gümüş ve Mame Thiam isimleri ön plana çıkmış durumda. Takım bugün Antalya'ya gidip, hazırlıklarını burada sürdürecek.

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Fenerbahçe'de Nazım Sangare sezonu kapattı
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