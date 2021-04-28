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Giriş Tarihi: 28.4.2021 17:47 Son Güncelleme: 28.4.2021 18:05

'tan ve şampiyonluk sözleri!

Pelkas'tan Emre Belözoğlu ve şampiyonluk sözleri!

'nin Yunan yıldızı , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 'deki nefes kesen zirve yarışını değerlendiren deneyimli futbolcu şampiyonluğa inandıklarını ifade etti. Pelkas, "Özellikle Emre Hocamızın gelişinden sonra daha iyi oynuyoruz. Ne olursa olsun savaşacağız ve şampiyon olacağımıza inanıyorum." dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Emre Belözoğlu ile 5 maçta 13 puan toplayan ve zirveye ortak olan sarı-lacivertlilerde şampiyonluğa olan inanç artmış durumda. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Pelkas da takım olarak mutlu sona ulaşacaklarını inandığını belirtti.

Kulüp televizyonuna konuşan Yunan orta sahanın değerlendirmeleri şöyle...

"Bu sene ilk kez bu şekilde bir kamp programı yaptık. Maçtan iki gün önce buraya geldik. Daha iyi hazırlanıyoruz, en azından maç günü daha az yorgun olacağız. Takım halinde hep birlikte bir arada olduğumuz için daha iyi analiz yapıp, daha iyi hazırlanabiliyoruz. Ayrıca otel çok güzel. Maça hazırlanmak için gerekli koşullar da var.

Her maça farklı bakıyoruz. Her maça %100 hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kazanmamız gerekiyor. Karşımızda (Aytemiz Alanyaspor) son 2-3 senedir iyi oynayan ve rakipleri zorlayan bir rakip var. Çok koşuyorlar, çok mücadele ediyorlar. Biz öncelikle kendi oyunumuza bakıyoruz. Neleri iyi yapabilirize yönelmeliyiz. Yarınki maçta da elimizden gelen bütün mücadeleyi gösterip, başarılı bir şekilde döneceğimize inanıyorum.

Özellikle Emre hocamızın gelişinden sonra daha iyi oynuyoruz. Oyunla ilgili daha değişik fikirleri düşünüyoruz. Kendisi de çok büyük deneyim sahibi. 22-23 yıldan fazla futbolculuk deneyimi var ve gerçekten kariyeri çok başarılı. Biz futbolcuları da çok iyi anlıyor. Takım olarak baktığınızda da bu sene çok yeni bir takımımız var. Aşağı yukarı 20-25 oyuncu transfer olmuş. Hep beraber sadece 6 ay geçirebilmiş durumdayız. Bu da kimyayı bulmayı zorlaştıran bir faktör. Hatalarımızı düzeltmeye ve iyileşmeye yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz, her maç geliştiğimizi görüyoruz. Bu şekilde de devam edeceğimizi düşünüyorum.

Daha önce de baskı altında oynamış ve buna alışkın bir oyuncuyum. Futbolda baskı altında olmazsanız kendinizi geliştirmeye yönelik hareket etmezsiniz. Bu baskı yoksa %100'nüzü veremezsiniz. Bu baskının fazlası da sizin için zarar olabilir, yapmak istediklerinizi saha içinde gösteremeyebilirsiniz. Bu yüzden baskıyı dengelemeniz gerekiyor. Bunu kontrol altına aldıktan sonra baskı size faydalı olabilir.

Öncelikle gerçekten çok iyi bir insan. (Emre Belözoğlu) Uzun süre futbol oynamış, futbolcunun dilinden anlayan ve uzun süre bu kulüpte yer almış biri. Burada oynamış ve hocalıktan önce başka görevlerde de bulunmuş. O görevlerde de hep birlikte konuşuyorduk. Hocalık döneminde de oyuncuların ne istediğini ve ne yapabileceğini çok iyi biliyor. Kötü bir sonuç olduğunda çözümler arıyor ve bizim bu çözümleri nasıl uygulayabileceğimizi gösteriyor. Bu açıdan da çok iyi bir insan. Böyle devam etmek en büyük isteğim, çünkü olaylar iyi gidince, daha da iyiye gidiyor. Umarım bu şekilde gideriz ama ilişki bakımından futbolculunun dilinden anlayan çok iyi bir insan. Şunu da söyleyebilirim. Sinirliğinde görmek istemezsiniz. (Gülüyor) Mantalitesinde hep kazanmaya odaklanmak var. Kariyerinde çok başarı elde etmiş ve bunu devam ettirmek istiyor.

Bütün takım arkadaşlarım ve kendi adıma şu sözü verebilirim. Sonuna kadar savaşacağız. Ne olursa olsun savaşacağız ve mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Umarım hep beraber kutlayabiliriz. Herkes bizimle olmaya devam etsin. %100'müzü vereceğiz. Onların destekleri bize büyük katkıda bulunuyor. Fenerbahçe'nin büyük ve tutkulu bir taraftarı var. Kazanırız, kaybederiz ama ben onlara söz veriyorum. %100'ümle sonuna kadar savaşacağım. 6-7 yıl önce okuduğum bir söz vardı. 'Eğer arma için sonuna kadar savaşırsanız, insanlar isminizi hatırlar.' Savaşacağımın sözünü verebilirim."

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Pelkas'tan Emre Belözoğlu ve şampiyonluk sözleri!
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