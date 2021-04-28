Pelkas'tan Emre Belözoğlu ve şampiyonluk sözleri!

Öncelikle gerçekten çok iyi bir insan. (Emre Belözoğlu) Uzun süre futbol oynamış, futbolcunun dilinden anlayan ve uzun süre bu kulüpte yer almış biri. Burada oynamış ve hocalıktan önce başka görevlerde de bulunmuş. O görevlerde de hep birlikte konuşuyorduk. Hocalık döneminde de oyuncuların ne istediğini ve ne yapabileceğini çok iyi biliyor. Kötü bir sonuç olduğunda çözümler arıyor ve bizim bu çözümleri nasıl uygulayabileceğimizi gösteriyor. Bu açıdan da çok iyi bir insan. Böyle devam etmek en büyük isteğim, çünkü olaylar iyi gidince, daha da iyiye gidiyor. Umarım bu şekilde gideriz ama ilişki bakımından futbolculunun dilinden anlayan çok iyi bir insan. Şunu da söyleyebilirim. Sinirliğinde görmek istemezsiniz. (Gülüyor) Mantalitesinde hep kazanmaya odaklanmak var. Kariyerinde çok başarı elde etmiş ve bunu devam ettirmek istiyor.