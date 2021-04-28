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Giriş Tarihi: 28.4.2021 19:18 Son Güncelleme: 28.4.2021 19:39

: Şampiyonluk hesapları yapan 'ın ilk 11'i belli oldu! Çift forvet...

Son dakika: Şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'ın Konyaspor ilk 11'i belli oldu! Çift forvet...

haberi... ile arasında oynanacak maçın öncesinde ilk 11'ler belli oldu! Bir yandan şampiyonluk hesapları yapan bir yandan da rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyen Galatasaray, bu akşam sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Son dakika bilgisine göre Galatasaray'ın Konyaspor 11'i de belli oldu. , 'ya yine ilk 11'de yer vermedi. Mostafa Mohamed de ilk 11'e geri döndü.

Şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Fatih Terim'in bu maç öncesinde Taylan'ı mı yoksa Etebo'yu ilk 11'de sahaya süreceği merak ediliyordu. Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Konyaspor'da ise takım kaptanı Abdülkerim Bardakçı ve Skubic bu karşılaşmada cezaları nedeniyle forma giyemiyor. Galatasaray, bu maçta kazanıp aynı saatte başlayan maçta Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'da Fatih Terim'in nasıl bir ilk 11 sahaya süreceği merak ediliyordu. Sarı kırmızılılarda Antalyaspor maçında oynanan oyun taraftar tarafından beğenilmişti. Taylan Antalyalı bu akşam da yedekler arasında yer alıyor. Galatasaray'da Fatih Terim, uzun bir süre sonra çift forvet sistemine geri döndü.

SON DAKİKA: GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU! TAYLAN...

GALATASARAY: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed

Yedekler: Okan, Taylan, Babel, Radamel Falcao, Linnes, Oğulcan, Emre Akbaba, Saracchi, Arda, Feghouli

KONYASPOR: Sehıc, Barış Yardımcı, Ahmet Çalık, Adil, Guılherme, Hadızahmetovic, Diomande, Shengelıa, Sekidika, Rahmanovıc, Kravets

Yedekler: Erten, Volkan Fındıklı, Jevtovıc, Bytqı, Cikalleshi, İsmail Güven, Mıya, Doğan Can, Musa Çağıran, Dacı

İdmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan ve sonrasında yüzünden ameliyat olan Radamel Falcao da yedekler arasında yer alıyor.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Martin Linnes de yedek kulübesinde yer aldı. Sarı kırmızılılarda ayrıca Arda Turan, Babel ve Feghouli gibi isimler de yedekler arasında...

MAÇTA CÜNEYT ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK! VAR HAKEMİ DE KORAY GENÇERLER

Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin VAR hakemi de Koray Gençerler oldu.

Galatasaray, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için Konyaspor'u mağlup etmek istiyor. Sarı kırmızılılar topladığı 69 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor. İttifak Holding Konyaspor ise 42 puanla 12. sırada yer alıyor. Konyaspor'da takımın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakçı ve Skubic cezaları nedeniyle bu akşam kadroda olmayacaklar.

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Son dakika: Şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'ın Konyaspor ilk 11'i belli oldu! Çift forvet...
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