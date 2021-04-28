Son dakika: Şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'ın Konyaspor ilk 11'i belli oldu! Çift forvet...

Şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Fatih Terim'in bu maç öncesinde Taylan'ı mı yoksa Etebo'yu ilk 11'de sahaya süreceği merak ediliyordu. Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Konyaspor'da ise takım kaptanı Abdülkerim Bardakçı ve Skubic bu karşılaşmada cezaları nedeniyle forma giyemiyor. Galatasaray, bu maçta kazanıp aynı saatte başlayan maçta Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'da Fatih Terim'in nasıl bir ilk 11 sahaya süreceği merak ediliyordu. Sarı kırmızılılarda Antalyaspor maçında oynanan oyun taraftar tarafından beğenilmişti. Taylan Antalyalı bu akşam da yedekler arasında yer alıyor. Galatasaray'da Fatih Terim, uzun bir süre sonra çift forvet sistemine geri döndü.

SON DAKİKA: GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU! TAYLAN...

GALATASARAY: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed

Yedekler: Okan, Taylan, Babel, Radamel Falcao, Linnes, Oğulcan, Emre Akbaba, Saracchi, Arda, Feghouli

KONYASPOR: Sehıc, Barış Yardımcı, Ahmet Çalık, Adil, Guılherme, Hadızahmetovic, Diomande, Shengelıa, Sekidika, Rahmanovıc, Kravets

Yedekler: Erten, Volkan Fındıklı, Jevtovıc, Bytqı, Cikalleshi, İsmail Güven, Mıya, Doğan Can, Musa Çağıran, Dacı