Babel taktiği sonuç verdi!

Fatih Terim'in 46. dakikada Mohamed'i oyundan alıp yerine Babel'i forvette oynatması, sosyal medyada büyük tepki aldı.eleştirileri dikkat çekti. Ancak gol Babel'le geldi. 86'da sol çaprazda topu alan Hollandalı oyuncu, topu sağına doğru çekip uzak mesafeye rağmen çok sert vurdu. Kaleci Sehic'in sektirdiği topu kale ağzında Emre Akbaba tamamladı. Bu arada 89'da da Babel'in pası sonrası Ömer Bayram ceza sahasının ilk metrelerinden müthiş bir şut çıkardı ancak kaleci Sehic parmak uçlarıyla dokundu, top direğe çarpıp dışarı çıktı.ASLAN, son 5 maçında 3 puan alan rakibi karşısında ilk yarı etkili bir futbol sergileyemedi. 60 dakikada rakip kaleye 10 şut çekerken sadece 1 isabet sağladı. Son 30 dakikada ise 6 şutta 5 isabet vardı.