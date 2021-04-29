Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Babel taktiği sonuç verdi!
Giriş Tarihi: 29.4.2021

Babel taktiği sonuç verdi!

Babel taktiği sonuç verdi!
Fatih Terim'in 46. dakikada Mohamed'i oyundan alıp yerine Babel'i forvette oynatması, sosyal medyada büyük tepki aldı. "Falcao var, Mohamed var sen forvet olarak Babel'le başlıyorsun" eleştirileri dikkat çekti. Ancak gol Babel'le geldi. 86'da sol çaprazda topu alan Hollandalı oyuncu, topu sağına doğru çekip uzak mesafeye rağmen çok sert vurdu. Kaleci Sehic'in sektirdiği topu kale ağzında Emre Akbaba tamamladı. Bu arada 89'da da Babel'in pası sonrası Ömer Bayram ceza sahasının ilk metrelerinden müthiş bir şut çıkardı ancak kaleci Sehic parmak uçlarıyla dokundu, top direğe çarpıp dışarı çıktı.

SONRADAN AÇILDI
ASLAN, son 5 maçında 3 puan alan rakibi karşısında ilk yarı etkili bir futbol sergileyemedi. 60 dakikada rakip kaleye 10 şut çekerken sadece 1 isabet sağladı. Son 30 dakikada ise 6 şutta 5 isabet vardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısından duygulandıran paylaşım! Burak Sergen'in son durumu...
Survivor İsmail Balaban'a annesinden gelen telefon dünyasını başına yıktı! Yaşananların ardından İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan flaş hamle!
Son dakika: İstanbul’daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu
Son dakika: Ünlü şarkıcı Hakan Altun'un doktorundan yeni açıklama! Hakan Altun artık çalışamayacak!
Son Dakika Haberi: Bakan Soylu duyurdu! Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler
Bursa'da altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları fırladı!
Kuruluş Osman'a damga vuran o sahne: Şehit düşen Savcı Bey’in son sözleri yürekleri dağladı
Şarkıcı Yeliz'den gündeme bomba gibi düşen Özcan Deniz itirafı! "Büyük aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık"
Son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş sözler! 'Cumartesi günü herkes görecek'
Son dakika: Fatih Terim'den Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa'ya gönderme! 'Yedlin'i dışarı aldılar...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Babel taktiği sonuç verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA