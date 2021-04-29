Beşiktaş golcüsü olmadan da kazanıyor! Dikkat çeken detay...

GHEZZAL BÜYÜLÜYOR!

Beşiktaş'ta futbol hayatının en parlak dönemini yaşayan Rachid Ghezzal ise kendisi için ayrı bir paragaraf açılmasını sonuna kadar hak eden bir futbolcu olarak öne çıkıyor. İlk golde attığı çalımlar ve yaptığı asistle seyreden herkesin gözlerinin pasını silen Ghezzal, Beşiktaş'ın vazgeçilmezi oldu. İkinci devrede yine bildik ama muhteşem olan golünü bir kez daha atan Ghezzal, Kayserispor ve Rizespor maçlarını kazandıran 3 futbolcudan biri oldu.