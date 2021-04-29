İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için karar çıktı! Seyirci olacak mı?

İstanbul'da geçtiğimiz yıl oynanması planlanan ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Lizbon'da oynanan ve bu sene İstanbul'a verilen Şampiyon Ligi Finali için UEFA'dan karar çıktı. İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin kısmi seyircili bir şekilde gerçekleştirileceği duyuruldu.
İngiliz basınında yer alan haberde, 29 Mayıs 2021'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalin kısmi seyircili bir şekilde gerçekleştireceği duyuruldu.
Sky Sports'un haberine göre, "Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirci ile oynanacak. 17 Mayıs'a kadar sürecek geçici kapanma bu maçı etkilemeyecektir. UEFA, karşılaşmayı güvenli bir şekilde düzenlemek adına Türkiye Futbol Federasyonu ve yerel otoritelerle yakın çalışmasını sürdürmektedir. Seyirci kapasitesi ve bilet satışına ilişkin detaylar yakında açıklanacaktır." belirtildi.