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Giriş Tarihi: 30.4.2021

Gökhan riske edilmeyecek

Gökhan riske edilmeyecek

Sağ uyluğundan sakatlanan tecrübeli futbolcunun Hatay maçına yetişme ihtimali yüzde 50. Ancak teknik heyet, derbiyi düşünerek oyuncusunu dinlendirmeyi planlıyor

Çaykur Rizespor maçında gol atan ancak daha sonra büyük bir talihsizlik yaşayarak sakatlanan Gökhan Töre'nin MR'ı çekildi. Yapılan kontroller sonrası yıldız futbolcunun sağ uyluk iç adalesinde (Adduktor longus) gerilme bulguları tespit edildi. Tedavisine başlanan Gökhan'ın Hatayspor maçına yetişme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi. Ancak teknik heyetin Galatasaray derbisini düşünerek, Töre'yi dinlendirmesi bekleniyor. Aboubakar'ın da yokluğunda yarınki karşılaşmaya Cyle Larin'in forvette başlayacağı kaydedildi.

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Gökhan riske edilmeyecek
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