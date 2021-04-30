Gökhan riske edilmeyecek

Sağ uyluğundan sakatlanan tecrübeli futbolcunun Hatay maçına yetişme ihtimali yüzde 50. Ancak teknik heyet, derbiyi düşünerek oyuncusunu dinlendirmeyi planlıyor
Çaykur Rizespor maçında gol atan ancak daha sonra büyük bir talihsizlik yaşayarak sakatlanan Gökhan Töre'nin MR'ı çekildi. Yapılan kontrollersonrası yıldız futbolcunun sağ uylukiç adalesinde (Adduktor longus) gerilmebulguları tespit edildi. Tedavisine başlanan Gökhan'ın Hatayspor maçına yetişme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi. Ancak teknik heyetin Galatasaray derbisini düşünerek, Töre'yi dinlendirmesi bekleniyor. Aboubakar'ın da yokluğundayarınki karşılaşmayaCyle Larin'in forvette başlayacağıkaydedildi.