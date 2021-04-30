Gökhan riske edilmeyecek

Çaykur Rizespor maçında gol atan ancak daha sonra büyük bir talihsizlik yaşayarak sakatlanan Gökhan Töre'nin MR'ı çekildi.Tedavisine başlanan Gökhan'ın Hatayspor maçına yetişme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi. Ancak teknik heyetin Galatasaray derbisini düşünerek, Töre'yi dinlendirmesi bekleniyor.