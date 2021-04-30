Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Şampiyonlar Ligi finaline seyirci almak istiyoruz

Türkiye'nin çok ciddi sorunları vardı. Hamdolsun bunların her biri geride kaldı. UEFA'nın ifadesinde de var bu: Türkiye son 10 yılda dünyanın en çok stadyum yatırımı yapan, yeni stadyumlarına sahip ülkesi. Sadece yeni mi? Hayır. Modern de aynı zamanda. Kalite standartlarıyla rekabet gücü yüksek tesis envanterimiz var. Olimpiyat Stadyumu'ndaydım. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi için stadımız hazır. Olimpiyat Stadı'mızın yeni hali, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden inşaatlar, biten inşaatlar...

Geçtiğimiz günlerde Göztepe Stadı'nın resmi açılışını yaptık. Eski halini de bilirsiniz. Adana'yı açtık. Önümüzdeki günlerde Hatay var, Giresun var, Ordu var. Devam ediyor. İllerde, büyük şehirlerde... Her yerde bir yandan dönüşüm var, çalışma var, gayret var. Pandemi dönemine az önce vurgu yaptık. Pandemi döneminde yatırımlarımızdan hiçbir şekilde geri adım atmadık. Tam aksine, fırsata dönüştüreceğiz. Tesisleşme noktasında da pandemi dönemini fırsata dönüştürüyoruz. Normal dönemdeki gibi tedbirlerle, gerekli önlemlerle süreçleri hızlı bir şekilde ilerletiyoruz.