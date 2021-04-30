Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Şampiyonlar Ligi finaline seyirci almak istiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor gündemini değerlendirdi. Yayıncı kuruluş olan beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi'ne seyirci almak istediklerini vurguladı.
Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde...
"Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin çok uzun vadeli vizyonunu açıkçası belirlemiş bir lider. Bu anlamda her alanda; eğitimi ile, sağlığıyla, altyapısıyla, sanayisiyle, ekonomisiyle 19 yılın her alanında bir devrim var. Bu devrimin gençler ve spor camiası için olmadığını iddia etmek mümkün değil. Bilakis en güçlü yönlerimizden biri de, hem gençlik alanında yapılan devasa dönüşüm hem de spor alanındaki çalışmalar. Siz de ifade ettiniz, Cumhurbaşkanımızın spora olan ilgisi, sevgisi sözde değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği bir spor dönüşümü var. Sahalarıyla, salonlarıyla, semt yatırımlarıyla, havuzlarıyla devasa bir çalışma var. Bu tabii AK Parti iktidarı ile tüm Türkiye sathına yayıldı. Türk sporunun çok önceki dönemlerini de hem tesis açısından hem sporcu profili açısından çok iyi bilen birisisiniz. Çatısı akan salonlar mı dersiniz, zemininde ciddi sorunların olduğu stadyumlar mı dersiniz, bitmeyen inşaatlar mı dersiniz...
Türkiye'nin çok ciddi sorunları vardı. Hamdolsun bunların her biri geride kaldı. UEFA'nın ifadesinde de var bu: Türkiye son 10 yılda dünyanın en çok stadyum yatırımı yapan, yeni stadyumlarına sahip ülkesi. Sadece yeni mi? Hayır. Modern de aynı zamanda. Kalite standartlarıyla rekabet gücü yüksek tesis envanterimiz var. Olimpiyat Stadyumu'ndaydım. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi için stadımız hazır. Olimpiyat Stadı'mızın yeni hali, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden inşaatlar, biten inşaatlar...
Geçtiğimiz günlerde Göztepe Stadı'nın resmi açılışını yaptık. Eski halini de bilirsiniz. Adana'yı açtık. Önümüzdeki günlerde Hatay var, Giresun var, Ordu var. Devam ediyor. İllerde, büyük şehirlerde... Her yerde bir yandan dönüşüm var, çalışma var, gayret var. Pandemi dönemine az önce vurgu yaptık. Pandemi döneminde yatırımlarımızdan hiçbir şekilde geri adım atmadık. Tam aksine, fırsata dönüştüreceğiz. Tesisleşme noktasında da pandemi dönemini fırsata dönüştürüyoruz. Normal dönemdeki gibi tedbirlerle, gerekli önlemlerle süreçleri hızlı bir şekilde ilerletiyoruz.
Açılmayı bekleyen pek çok tesisimiz de birikti. Sadece futbol olarak görmemek lazım. Biz sporu çok geniş bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Türkiye'nin spor geleceğinde, pek çok branşta başarılı bir gelecek görüyoruz. Yüzmeden cimnastiğe, atletizme, tenise, güreşe… Her alanda sporcularımız bizi gururlandıracaklar, buna inanıyoruz. Bunların öncü başarılarını ilk kez 2019'da dolu dolu gördük. Pandemi döneminde bazı müsabakalar ertelenmişti ama son birkaç aydan beri sporcularımızın her alanda ortaya koymuş olduğu performans bizleri çok mutlu kılıyor. Biz de bu noktada imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye devam edeceğiz.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ SEYİRCİYE AÇMA KONUSUNDA CİDDİ BİR NİYETİMİZ VAR"
Tabii şimdi de Şampiyonlar Ligi Finali var. Seyirci konusunda yakın takipteyiz. Seyirciye açma konusunda ciddi niyetimiz var. Çalışmalarımız bir aşamaya geldi. İlgili kurumlarla iletişim halindeyiz. Standartları belirleme aşamasındayız ama hem yurt dışından gelecek seyirci konusu ciddi. Hem resmi heyetler hem sporseverler noktasında hem ülkemizden gençlerimizin özellikle talepleri var bana ulaşan. İnşallah bu tedbir sürecini en güzel şekilde atlatmayı umuyoruz. Vaka sayıları için alınan önlemler bir yandan devam ederken bir yandan da seyirciye yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Türkiye her zamanki gibi muhteşem ev sahipliği yapacak. Dünyanın en güzel şehri İstanbul. Güzelliklerini dünyaya tanıtacağız. Gelen sporseverlere İstanbul'un bir kez daha muhteşemliğini ispat edeceğiz. İnşallah futbolun güzellikleriyle dolu bir akşamı her iki takım inşallah ortaya koyacaklar."