Son dakika haberi: Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Usta yazar Ahmet Çakar'dan flaş iddia!

Dün gece aynısı oldu. Valencia, Tzavellas'ın önünde, ofsayt pozisyonunda top oraya doğru atılıyor, Valencia topa hareketleniyor, Tzavellas arkadan penaltıyı yapıyor. Ve Yaşar Kemal Uğurlu da haklı olarak penaltıyı veriyor. Ama o da ne! VAR müdahalesiyle penaltı iptal olup ofsayt veriliyor.