Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Usta yazar Ahmet Çakar'dan flaş iddia!
Giriş Tarihi: 1.5.2021 10:48 Son Güncelleme: 1.5.2021 10:48

haberi: maçında kural hatası var mı? Usta yazar Ahmet Çakar'dan flaş iddia!

Son dakika haberi: Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Usta yazar Ahmet Çakar'dan flaş iddia!
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haberleri... 'in 38. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla 73 puana ulaşan Sarı-lacivertliler, 78 puanlı lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. Fenerbahçe'nin ilk yarıda ile kazandığı penaltı, ofsayt nedeniyle iptal edilince SABAH yazarı Ahmet Çakar'dan flaş bir iddia geldi.

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Sarı-lacivertlilerin, ilk yarıda Valencia ile kazandığı penaltı, ofsayt nedeniyle iptal edildi. SABAH yazarı ve eski hakem Ahmet Çakar, bu pozisyonla ilgili flaş ifadelerde bulundu.

AHMET ÇAKAR: HAKEM HATASI DEĞİL KURAL HATASI VAR!

Sonunda bunu da gördük… Sezon başından beri Serdar Tatlı'nın hakemleri, olmayan elleri verdiler, açık penaltıları görmediler, bazen çizgileri yamuk çektiler ama dün gece bir skandala imza attılar.

"MAÇTA BİR KURAL HATASI VAR"

Maçta bir kural hatası var. FIFA oyun kuralları der ki, tabii ki kabaca söylüyorum, 'ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlendiğinde topa dokunmadan önce bir faulle karşılaşırsa onun ofsaytta olması söz konusu olmaz, pozisyon faulle cezalandırılır'.

Dün gece aynısı oldu. Valencia, Tzavellas'ın önünde, ofsayt pozisyonunda top oraya doğru atılıyor, Valencia topa hareketleniyor, Tzavellas arkadan penaltıyı yapıyor. Ve Yaşar Kemal Uğurlu da haklı olarak penaltıyı veriyor. Ama o da ne! VAR müdahalesiyle penaltı iptal olup ofsayt veriliyor.

Eski yıllarda böyleydi ama bundan birkaç yıl önce kural değiştirildi. Yukarıda da belirttiğim gibi, ofsaytta bile olsan topa dokunmadığın sürece bir penaltıya maruz kalırsan ofsayt söz konusu olmaz, penaltı verilir.

"YAPILAN BİR HAKEM HATASI DEĞİLDİR"

Dün gece hakemler şaşırdı, beceremediler. Lig bitiyor artık, bırakın fahiş hataları, tuhaf kural hatalarına da imza atmaya başladılar. Kim ne derse desin, dün gece yapılan bir hakem hatası değildir.

Hakem bir eli görmez veya penaltıyı yanlış değerlendirir, bunlar kabulümüzdür, hatadır ama hakem hatasıdır. Dün gece yaşanan ise tartışmasız kitapta yazdığının tam tersine verilmiş bir kural hatasıdır.

"SERDAR TATLI SUYUN ALTINA YATIP KONUŞMAYACAK"

Peki şimdi ne olacak? İşi boğuntuya getirecekler, kem küm edecekler, Serdar Tatlı suyun altına yatıp konuşmayacak, iş boğuntuya gelecek. Haa bu penaltı verilse ve gol olsa Fenerbahçe yine de kazanır mıydı, onu bilemem.

Nitekim ilk yarının son dakikasında Gökhan Gönül haklı olarak kırmızı kart gördü ama Alanyaspor, 10 kişilik Fenerbahçe'yi yenemedi, üstelik 3 topları da direkten döndü.

Sonuçta Türk hakemleri artık iflas etmiş ve bitmiştir. Bunun da baş sorumlusu Serdar Tatlı MHK'si ve onu göreve getirenlerdir.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçıyla ilgili TFF'ye 'kural hatası' başvurusunda bulunacağını açıkladı. İşte o açıklama...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Usta yazar Ahmet Çakar'dan flaş iddia!
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