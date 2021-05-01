Trabzonspor transferde taviz vermeyecek! Yıllık 1.5 milyon Euro

AĞAOĞLU: TAVAN ÜCRETİ 1 MİLYON 500 BİN EURO

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'da, transferde taviz vermeyecekleri konuların başında oyunculara ödenecek olan yıllık ücretler olduğunu belirterek, "Ekonomik yapılanmadan taviz vermemizi kimse beklemesin" diyerek net mesajlar verdi. Ağaoğlu, "Trabzonspor'da limit belli. Bir oyuncuya yıllık 1 milyon 500 bin Euro üzerinde bir ödeme yapmamız mümkün değil. Trabzonspor'da bundan önce 4-5 milyon Euro maaşla oynayan oyuncular vardı. 3 oyuncunun kulübe maliyeti 20 milyon Euro'ydu. Bugün ise kadro maliyeti 18 milyon Euro. Bu noktaya gelene kadar canımız çıktı. Bu paraları harcamakla da başarı gelmiyor. Bunu da herkes gördü. Borçlanmakla da başarı gelmiyor" ifadelerini kullandı.