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Giriş Tarihi: 2.5.2021

Ghezzal Avrupa’nın zirvesinde

Ghezzal Avrupa’nın zirvesinde

2 gol pası veren Cezayirli yıldız, 18 asiste ulaşıp Müller’i (17) solladı

Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, ligin geride kalan bölümünde 18 asist ve 5 gollük performans sergiledi. Bu performansıyla da Bayern Münih'li Müller'i geçerek Avrupa'nın 10 majör liginde en çok gol pası veren futbolcu oldu. Süper Lig'de asist krallığında ilk sırada bulunan Cezayirli yıldız, siyahbeyazlı takımda 10 farklı futbolcuya gol pası verdi. 28 yaşındaki oyuncu, iki kez de rakibin topu kendi kalesine göndermesine neden olan top kullandı. Dün akşam Akintola'nın siyahbeyazlı takımı 1-0 öne geçiren ters vuruşunda meşin yuvarlağı ceza sahası içine gönderen isim olan Ghezzal, aynı talihsizliği 2-2 biten Ankaragücü maçında da Kulusic'e yaşatmıştı.

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Ghezzal Avrupa’nın zirvesinde
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