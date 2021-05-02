Ghezzal Avrupa’nın zirvesinde

Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, ligin geride kalan bölümünde 18 asist ve 5 gollük performans sergiledi. Bu performansıyla da Bayern Münih'li Müller'i geçerek Avrupa'nın 10 majör liginde en çok gol pası veren futbolcu olduDün akşam Akintola'nın siyahbeyazlı takımı 1-0 öne geçiren ters vuruşunda meşin yuvarlağı ceza sahası içine gönderen isim olan Ghezzal, aynı talihsizliği 2-2 biten Ankaragücü maçında da Kulusic'e yaşatmıştı.