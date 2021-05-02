Ghezzal Avrupa’nın zirvesinde

2 gol pası veren Cezayirli yıldız, 18 asiste ulaşıp Müller’i (17) solladı
Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, ligin geride kalan bölümünde 18 asist ve 5 gollük performans sergiledi. Bu performansıyla da Bayern Münih'li Müller'i geçerek Avrupa'nın 10 majör liginde en çok gol pası veren futbolcu oldu. Süper Lig'de asistkrallığında ilk sırada bulunanCezayirli yıldız, siyahbeyazlıtakımda 10 farklıfutbolcuya gol pası verdi.28 yaşındaki oyuncu, ikikez de rakibin topu kendikalesine göndermesine nedenolan top kullandı. Dün akşam Akintola'nın siyahbeyazlı takımı 1-0 öne geçiren ters vuruşunda meşin yuvarlağı ceza sahası içine gönderen isim olan Ghezzal, aynı talihsizliği 2-2 biten Ankaragücü maçında da Kulusic'e yaşatmıştı.