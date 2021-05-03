Yiğido'nun bileği bükülmüyor! Yenilmezlik serisi 16 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep FK, Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Sivasspor 1-0 kazandı. Yiğidolar'a 3 puanı getiren golü 30. dakikada Max Gradel kaydetti. Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla yenilmezlik sersini 16 maça çıkardı.
Bu sonuçla puanını 58 yapan Sivasspor 5. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 54 puanda kaldı.
MAX GRADEL'DEN 10 GOL 12 ASİST!
Sivasspor'un sezon başında Fransız ekibi Toulouse'tan kadrosun kattığı Fildişi Sahilli yıldız Max Gradel, bu sezon, çıktığı 36 maçta 10 gol attı ve 12 asist kaydetti.