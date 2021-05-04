Bir sevinç bir hüzün!

Ligde kalma yolundaki kritik maçta Ankaragücü öne geçse de Başakşehir’e kaybetti. Ev sahibi nefes alırken, Başkent ekibi büyük üzüntü yaşadı
Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren iki takımın maçında gülen taraf ev sahibi Başakşehir oldu. Maça etkili başlayan Ankaragücü, 15'inci dakikadaPaintsil ile skor avantajını ele geçirsede kontratak fırsatlarını kullanamadı. İkinci yarıda Aleksic (64) ile beraberliği bulan Başakşehir, 88'de de Kitsiou'dan presle topu alan Fernandes'in şıkvuruşu ile 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla kazandı. Başakşehir son ikimaçından 6 puan alarak düşme hattınınüstüne çıkarken, Ankaragücü umutlarını son üç maça bıraktı.
ANTE KULUSİC FENERBAHÇE'YE YOK
Ankaragücü'nün stoperi Ante Kulusic, 79'uncu dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kulusic hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak kritik maçta forma giyemeyecek.
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Bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez geri düştüğü bir maçı kazanan Başakşehir, bu galibiyetlerin ikisini son iki karşılaşmada (Erzurum ve Ankaragücü) aldı.