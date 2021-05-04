Bir sevinç bir hüzün!

Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren iki takımın maçında gülen taraf ev sahibi Başakşehir oldu. Maça etkili başlayankontratak fırsatlarını kullanamadı. İkinci yarıdaile beraberliği bulan Başakşehir, 88'de de Kitsiou'dan presle topu alanile 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla kazandı.Ankaragücü umutlarını son üç maça bıraktı.Ankaragücü'nün stoperi Ante Kulusic, 79'uncu dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kulusic hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak kritik maçta forma giyemeyecek.Bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez geri düştüğü bir maçı kazanan Başakşehir, bu galibiyetlerin ikisini son iki karşılaşmada (Erzurum ve Ankaragücü) aldı.