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Giriş Tarihi: 4.5.2021

Bir sevinç bir hüzün!

Bir sevinç bir hüzün!

Ligde kalma yolundaki kritik maçta öne geçse de ’e kaybetti. Ev sahibi nefes alırken, Başkent ekibi büyük üzüntü yaşadı

Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren iki takımın maçında gülen taraf ev sahibi Başakşehir oldu. Maça etkili başlayan Ankaragücü, 15'inci dakikada Paintsil ile skor avantajını ele geçirse de kontratak fırsatlarını kullanamadı. İkinci yarıda Aleksic (64) ile beraberliği bulan Başakşehir, 88'de de Kitsiou'dan presle topu alan Fernandes'in şık vuruşu ile 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla kazandı. Başakşehir son iki maçından 6 puan alarak düşme hattının üstüne çıkarken, Ankaragücü umutlarını son üç maça bıraktı.

ANTE KULUSİC FENERBAHÇE'YE YOK
Ankaragücü'nün stoperi Ante Kulusic, 79'uncu dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kulusic hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak kritik maçta forma giyemeyecek.

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Bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez geri düştüğü bir maçı kazanan Başakşehir, bu galibiyetlerin ikisini son iki karşılaşmada (Erzurum ve Ankaragücü) aldı.

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