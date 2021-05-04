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Giriş Tarihi: 4.5.2021 14:22 Son Güncelleme: 4.5.2021 14:35

'dan için olay iddia!

İHA
Demba Ba'dan Aykut Kocaman için olay iddia!

Başakşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen , ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Senegalli oyuncu üstü kapalı şekilde teknik direktör 'ın kendisini oruç tuttuğu için oynatmadığı iddia etti. Demba Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

Medipol Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Senegalli futbolcu Demba Ba, İngiliz Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman'la aralarında geçenleri anlatan Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Fenerbahçe maçında kadroda bile yoktum. Çok şaşırmıştım çünkü böyle konuşmamıştık" ifadelerini kullandı.



"ORUÇ TUTUP FUTBOL OYNAYAN BİRÇOK FUTBOLCU VAR
Ramazan ayından önce bazı takım arkadaşlarının kendisine oruç tutarsa oynayamayacağı yönünde söylemlerde bulunduğunu fakat emin olmamakla birlikte ayrılışındaki nedenin de bu olduğuna inanmadığını dile getiren Demba Ba, "Dünyada oruç tutup futbol oynayan birçok futbolcu var. Ben kulağıma gelen dedikodulara inanmak istemedim çünkü takımda hala oynayan ve oruç tutan başka oyuncular var. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından teknik direktörün sezonun geri kalanında beni pek oynatmayacağını düşündüklerini söylediler. Sahip olduğum isim ve buna duydukları saygı nedeniyle sözleşmemi erken feshetmeye karar verdiler" şeklinde konuştu.



"KENDİM VE AİLEM İÇİN EN İYİ KARARI VERECEĞİM"
Kariyerinin geri kalanı hakkında da bilgi veren deneyimli futbolcu, "Ben bir futbol aşığıyım ve çok iyi bir noktada kariyerimi bitirmek istiyorum. İngiltere bir seçenek olabilir ama ben tek bir ülke, tek bölüm veya ligde sıkışıp kalmıyorum. Ne olacağını görmek için bekliyorum. Başka bir ligde, başka bir ülkede de kariyerimi bitirebilirim. Kendim ve ailem için en iyi kararı vereceğim" diye konuştu.

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Demba Ba'dan Aykut Kocaman için olay iddia!
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