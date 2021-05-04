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Giriş Tarihi: 4.5.2021 09:00 Son Güncelleme: 4.5.2021 09:19

'na için yeşil ışık! Muslera örneği...

MEHMET ÖZCAN
Halil Dervişoğlu'na A Milli Takım için yeşil ışık! Muslera örneği...

Süper Lig'de 8 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş'la 'tamam ya da devam' maçına çıkacak olan , kazanamaması durumunda şampiyonluk yarışına havlu atacak. Sarı-kırmızılı takımın bir diğer gündemi de transfer çalışmaları. Devre arasında kiralanan ve son dönemde gösterdiği performansla göz dolduran 'nun bonservisinin alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyor. 'in 'a davet etme ihtimali bulunan genç oyuncu değerini katlayabilir. Sabah'ın usta yazarı , sarı-kırmızılı takımın Halil için elini çabuk tutması gerektiğini ifade ederken, Muslera örneğini gösterdi. İşte detaylar...

Radamel Falcao, Mostafa Mohamed ve Ryan Babel'in arkasında 4. forvet olarak Galatasaray'a gelen Halil Dervişoğlu artık Fatih Terim'in ileri uçtaki ilk tercihi oldu. Halil sayesinde Emre Akbaba'dan da verim alan Terim, Beşiktaş derbisine de forvette genç yıldızla başlayacak.

İmparator'un "Kalmasını istiyorum. İnşallah bizimle beraber olur" dediği 21 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmuyor. İngiliz kulübü Brentford ise 5 milyon euro bonservis talep ediyor.

Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'daki performansı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasını karıştırdı. Cenk Tosun'un sakatlığının ardından EURO 2020 için Burak'a alternatif arayan Güneş, formunu koruması halinde Halil'i aday kadroya davet edecek.

Ümit Milli Takım'da düzenli oynayan 1999 doğumlu gurbetçi oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterirse değerini katlayacak.

BİR GÖRÜŞ - BÜLENT TİMURLENK: MUSLERA GİBİ İŞİNİ ERKEN BİTİRMELİLER!

Avrupa Şampiyonası'nda kadroların 23 kişiden 26 kişiye çıkarılması gündemde. Cenk'in sakatlığı sonrasında Burak ve Enes ile birlikte Halil Dervişoğlu da bu geniş kadroda yer alabilir. Elbette bu oyuncu için -forma şansı bulmasa da- büyük şans olur.

G.Saray'da seçimin 29 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağı bilinmediğinden Halil'in bonservisini almak üzere bir planlama yok. Brentford'un 4-5 milyon euro değer biçtiği söyleniyor. 3 yıllık vadede G.Saray'ın artık Diagne-Falcao gibi yüksek maliyetli transferlere bütçesi yok.

Ama Halil transferini de bitirmek istiyorsa aynı 2011 Copa America öncesinde Muslera'ya imza attırdığı gibi genç oyuncunun da EURO 2020 öncesinde işini bitirmeli.

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Halil Dervişoğlu'na A Milli Takım için yeşil ışık! Muslera örneği...
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