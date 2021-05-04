Halil Dervişoğlu'na A Milli Takım için yeşil ışık! Muslera örneği...

BİR GÖRÜŞ - BÜLENT TİMURLENK: MUSLERA GİBİ İŞİNİ ERKEN BİTİRMELİLER!

Avrupa Şampiyonası'nda kadroların 23 kişiden 26 kişiye çıkarılması gündemde. Cenk'in sakatlığı sonrasında Burak ve Enes ile birlikte Halil Dervişoğlu da bu geniş kadroda yer alabilir. Elbette bu oyuncu için -forma şansı bulmasa da- büyük şans olur.

G.Saray'da seçimin 29 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağı bilinmediğinden Halil'in bonservisini almak üzere bir planlama yok. Brentford'un 4-5 milyon euro değer biçtiği söyleniyor. 3 yıllık vadede G.Saray'ın artık Diagne-Falcao gibi yüksek maliyetli transferlere bütçesi yok.