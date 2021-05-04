Halil Dervişoğlu'na A Milli Takım için yeşil ışık! Muslera örneği...

Radamel Falcao, Mostafa Mohamed ve Ryan Babel'in arkasında 4. forvet olarak Galatasaray'a gelen Halil Dervişoğlu artık Fatih Terim'in ileri uçtaki ilk tercihi oldu. Halil sayesinde Emre Akbaba'dan da verim alan Terim, Beşiktaş derbisine de forvette genç yıldızla başlayacak.
İmparator'un "Kalmasını istiyorum. İnşallah bizimle beraber olur" dediği 21 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmuyor. İngiliz kulübü Brentford ise 5 milyon euro bonservis talep ediyor.
Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'daki performansı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasını karıştırdı. Cenk Tosun'un sakatlığının ardından EURO 2020 için Burak'a alternatif arayan Güneş, formunu koruması halinde Halil'i aday kadroya davet edecek.
Ümit Milli Takım'da düzenli oynayan 1999 doğumlu gurbetçi oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterirse değerini katlayacak.
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Avrupa Şampiyonası'nda kadroların 23 kişiden 26 kişiye çıkarılması gündemde. Cenk'in sakatlığı sonrasında Burak ve Enes ile birlikte Halil Dervişoğlu da bu geniş kadroda yer alabilir. Elbette bu oyuncu için -forma şansı bulmasa da- büyük şans olur.
G.Saray'da seçimin 29 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağı bilinmediğinden Halil'in bonservisini almak üzere bir planlama yok. Brentford'un 4-5 milyon euro değer biçtiği söyleniyor. 3 yıllık vadede G.Saray'ın artık Diagne-Falcao gibi yüksek maliyetli transferlere bütçesi yok.
Ama Halil transferini de bitirmek istiyorsa aynı 2011 Copa America öncesinde Muslera'ya imza attırdığı gibi genç oyuncunun da EURO 2020 öncesinde işini bitirmeli.