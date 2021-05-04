Malatya’da kazanan yok

Puan tablosunda düşme hattından uzaklaşmak isteyen Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip ilk yarıda daha etkili olduğu maçın 40'ıncı dakikasında İlhan Parlak ileöne geçti. İkinci yarıda oyunu tamamen Kayserispor sahasına yıkan Yeni Malatya, 65'te Adem Büyük'ünnefis kafa golü ile 1-1'i buldu. Kalan bölümde Umut Bulut ve Tetteh ile iki mutlak pozisyonu kullanamayan Malatyaspor, 1 puanla yetindi ancak tehlike hattından uzaklaşamadı. Puanını 39'a yükselten Kayserisporise umudunu son üç maça taşıdı.
UZATMA DAKİKALARINDA İKİ KIRMIZI KART BİRDEN
Mücadelenin uzatma dakikalarında sahadaki gerginlik kenara da yansıdı. İki kulübe arasıda yaşanan sözlü tartışma sonrasında Yeni Malatyaspor malzemecisine hakem Arda Kardeşler kırmızı kart gösterdi. 4'üncü hakemin uyarısı ile Kayserispor fizyoterapisti Eren Yıldırım da kırmızı kart gördü.