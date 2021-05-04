Malatya’da kazanan yok

Puan tablosunda düşme hattından uzaklaşmak isteyen Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip ilk yarıda daha etkili olduğu maçınİkinci yarıda oyunu tamamen Kayserispor sahasına yıkan Yeni Malatya,Kalan bölümde Umut Bulut ve Tetteh ile iki mutlak pozisyonu kullanamayan Malatyaspor, 1 puanla yetindi ancak tehlike hattından uzaklaşamadı.Mücadelenin uzatma dakikalarında sahadaki gerginlik kenara da yansıdı. İki kulübe arasıda yaşanan sözlü tartışma sonrasında Yeni Malatyaspor malzemecisine hakem Arda Kardeşler kırmızı kart gösterdi. 4'üncü hakemin uyarısı ile Kayserispor fizyoterapisti Eren Yıldırım da kırmızı kart gördü.