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Giriş Tarihi: 7.5.2021 11:47

- derbisinin en değerlisi

İHA
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin en değerlisi Gedson Fernandes

'in 40. haftasında , lider 'ı konuk edecek. 1 milyar 858 milyon TL'lik derbide sahanın en değerli ismi olarak göze çarpıyor. Sarı-kırmızılı takımda Fernandes'in değeri 12.5 milyon euro, Aboubakar'ın değeri ise 10 milyon euro.

Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak Galatasaray ile Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor.

Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 99 milyon euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında ilk sırada yer alıyor. Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 87 milyon Euro ve üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 858 milyon TL.



Galatasaray'ın Portekizli futbolcu Gedson Fernandes oynaması durumunda 12 milyon 500 bin euro ile derbide sahanın en değerli oyuncusu olacak.
Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun 12 milyon, Henry Onyekuru ve Christian Luyindama'nın da 7 milyon euro değeri bulunuyor.

Beşiktaş'ın ise en değerli isimi 10 milyon euro değeri ile Vincent Aboubakar. Sakatlığı bulunan Aboubakar'ın derbide oynaması beklenmezken, siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal ile Cyle Larin'in de 9 milyon euro piyasa var.

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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin en değerlisi Gedson Fernandes
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