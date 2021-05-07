Son dakika: Rüya transfer son anda iptal! Ozan Tufan hakkında yıllar önce ortaya çıkan gerçek...

Hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Ozan Tufan bu sezon kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Milli takım formasıyla Almanya'ya ve Norveç'e attığı harika gollerle parlayan Ozan Tufan'ın golleri Avrupa spor hesaplarında da paylaşıldı. Başta Crystal Palace olmak üzere Ozan'a talipler artıyor. Fenerbahçe'de kaptanlık da yapan Ozan Tufan için 20 milyon Euro bonservis bedeli konuşuluyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...