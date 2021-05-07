Son dakika: Rüya transfer son anda iptal! Ozan Tufan hakkında yıllar önce ortaya çıkan gerçek...

Hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Ozan Tufan bu sezon kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Milli takım formasıyla Almanya'ya ve Norveç'e attığı harika gollerle parlayan Ozan Tufan'ın golleri Avrupa spor hesaplarında da paylaşıldı. Başta Crystal Palace olmak üzere Ozan'a talipler artıyor. Fenerbahçe'de kaptanlık da yapan Ozan Tufan için 20 milyon Euro bonservis bedeli konuşuluyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı 34 maçta 5 gol atan Ozan Tufan, 9 da asist yaptı. Fenerbahçe'nin kötü oynadığı maçlarda bile hırsıyla ve mücadelesiyle fark yaratan Ozan Tufan, son olarak Gökhan Gönül ve Nazım'ın eksikliğinde sağ bekte mücadele etti. Ozan, sağ bekte de başarılı oldu.
A Spor canlı yayınına katılan Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'nin kaptanlarından Ozan Tufan için 20 milyon Euro'luk bir teklif beklediğini ifade etti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Ozan'ın bir numaralı talibi olarak dikkat çekiyor.
İddiaya göre Palace, Ozan için 20 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Ozan'ın sözleşmesinde de '20 milyon €'ya serbest kalır' maddesi var.
CANLI YAYINDA AÇIKLADI: 'SENELER ÖNCE UÇAK BİLETİ BİLE ALINMIŞTI!'
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı dönemde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile anlaştığını uçak biletlerinin bile alındığını fakat transferin son anlarda iptal olduğunu açıkladı.
'Ozan Tufan ile ilgili olarak Premier Lig takımları devrede. Ozan Tufan Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığında Crystal Palace ile anlaşmıştı. Uçak bileti bile alınmıştı. Ozan, İngiltere Premier Lig'in kapısından döndü.'
'Ozan Tufan'ın sözleşmesinde 20 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var. Premier Lig ekibi elini çabuk tutup 20 milyon €'ya Ozan'ın transferini bitirmek istiyor.'
Ozan Tufan, şimdiye dek Süper Lig'de 182 maça çıktı. Bu maçlarda 20 gol atma başarısı gösteren Ozan Tufan, 29 da asist yaptı. Hem Almanya hem de Norveç'e karşı attığı gollerle adını dünyaya duyuran Ozan Tufan için İngiltere Premier Lig ekipleri sıraya girdi.
Ozan milli takım formasıyla da 58 maça çıkarken 9 gol atma başarısı gösterdi. Ozan Tufan daha önce U-17, U-18 ve U-19 milli takım formaları da giymişti. Ozan Tufan bu sezon Beşiktaş'a Kadıköy'de iki gol atıp deplasmanda da 1-1 biten maçta muhteşem bir gol atarak takımına beraberliği getirmişti.
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'nun Ozan Tufan için 20 milyon Euro iddiası!