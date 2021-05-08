Komik karar!

Fenerbahçe'nin'Kural hatası' başvurusu TürkiyeFutbol Federasyonu tarafından reddedildi.TFF, yapılan inceleme sonucunda sözkonusu müsabakada kural hatası olmadığınakarar verildiğini açıkladı. Bununüzerineşunlarısöyledi: "TFF, kural hatalarındaMHK'yi ofsayta düşürmemekiçin ne derlerse onu yapıyor.MHK, 'Konu oyuncunun ofsayt olup olmaması değil, hakem yorumu devreye girer' demiş.'Açık ofsayt' diyorlar. Ofsayt ama kural başka.Yazılan gerekçeler gülünç. Ayıp... Böyle devam edecekse yabancı hakem gelsin." Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de "Tahkim'e başvurduk. Bu ret kararını yadırgıyoruz. Hakkımız yendi" dedi.Alanya maçında Mesut Özil'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hamle yapan Valencia, Caulker tarafından düşürülmüştü. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş, VAR hakemi Halil Umut Meler 'ofsayt' deyince penaltı iptal olmuştu.