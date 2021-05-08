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Giriş Tarihi: 8.5.2021

Komik karar!

Sarı-lacivertli yöneticiler, federasyonun kural hatası başvurusunu reddetmesinin ardından sert konuştu. Pirşen ve Baki, “Hakkımız yendi, yazılan gerekçeler gülünç. Ayıp...” dedi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 38. haftasında oynanan ve 0-0 biten Alanyaspor maçında yaşanan penaltı pozisyonu için yaptığı 'Kural hatası' başvurusu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi. TFF, yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verildiğini açıkladı. Bunun üzerine Fenerbahçe Basın Sözcüsü Alper Pirşen şunları söyledi: "TFF, kural hatalarında MHK'yi ofsayta düşürmemek için ne derlerse onu yapıyor.
MHK, 'Konu oyuncunun ofsayt olup olmaması değil, hakem yorumu devreye girer' demiş. Bu karar ofsayt çizgisiyle verilemez. 'Açık ofsayt' diyorlar. Ofsayt ama kural başka.

YABANCI HAKEM GELSİN
Yazılan gerekçeler gülünç. Ayıp... Böyle devam edecekse yabancı hakem gelsin." Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de "Tahkim'e başvurduk. Bu ret kararını yadırgıyoruz. Hakkımız yendi" dedi. İki yönetici de "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

NE YAŞANMIŞTI?
Alanya maçında Mesut Özil'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hamle yapan Valencia, Caulker tarafından düşürülmüştü. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş, VAR hakemi Halil Umut Meler 'ofsayt' deyince penaltı iptal olmuştu.

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