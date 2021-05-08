Komik karar!

Sarı-lacivertli yöneticiler, federasyonun kural hatası başvurusunu reddetmesinin ardından sert konuştu. Pirşen ve Baki, “Hakkımız yendi, yazılan gerekçeler gülünç. Ayıp...” dedi
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 38. haftasındaoynanan ve 0-0 biten Alanyaspormaçında yaşanan penaltı pozisyonuiçin yaptığı 'Kural hatası' başvurusu TürkiyeFutbol Federasyonu tarafından reddedildi.TFF, yapılan inceleme sonucunda sözkonusu müsabakada kural hatası olmadığınakarar verildiğini açıkladı. Bununüzerine Fenerbahçe BasınSözcüsü Alper Pirşen şunlarısöyledi: "TFF, kural hatalarındaMHK'yi ofsayta düşürmemekiçin ne derlerse onu yapıyor.
MHK, 'Konu oyuncunun ofsayt olup olmaması değil, hakem yorumu devreye girer' demiş. Bu karar ofsayt çizgisiyle verilemez. 'Açık ofsayt' diyorlar. Ofsayt ama kural başka.
YABANCI HAKEM GELSİN
Yazılan gerekçeler gülünç. Ayıp... Böyle devam edecekse yabancı hakem gelsin." Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de "Tahkim'e başvurduk. Bu ret kararını yadırgıyoruz. Hakkımız yendi" dedi. İkiyönetici de "sportmenliğe aykırı açıklamalar"nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
NE YAŞANMIŞTI?
Alanya maçında Mesut Özil'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hamle yapan Valencia, Caulker tarafından düşürülmüştü. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş, VAR hakemi Halil Umut Meler 'ofsayt' deyince penaltı iptal olmuştu.