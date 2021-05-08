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Giriş Tarihi: 8.5.2021 17:16 Son Güncelleme: 8.5.2021 17:26

zirve yarışında kritik maç! , Madrid'i ağırlıyor...

La Liga zirve yarışında kritik maç! Barcelona, Atletico Madrid'i ağırlıyor...

Son yılların en çekişmeli zirve yarışına sahip olan 'da 76 puanlı Madrid, 74 puanlı 'ya konuk oluyor. Ligde son 3 haftanın içindeyken , Barcelona ve Real Madrid'in şampiyonluk şansı bulunuyor. 'da oynanacak karşılaşmada Barcelona, kazanması halinde Atletico Madrid'in önüne geçerek liderliğe ulaşacak.

La Liga'nın 35. haftasında Atletico Madrid, zorlu Barcelona deplasmanına konuk oldu. Bu akşam saat 17.15'te başlayan kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İspanya'da uzun süredir liderliği tek başına götüren Atletico Madrid, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla, Barcelona ve Real Madrid'in potaya girmesine izin verdi.

76 puanla ligde zirvede yer alan Atletico, 74 puanla 3. sırada yer alan Barcelona'ya karşı galibiyet arayacak. Barcelona, kazanması halinde 77 puana ulaşarak zirveye oturacak.

CANLI SKOR | Barcelona 0-0 Atletico Madrid

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İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Lenglet, Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba, Messi, Griezmann.

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Savic, Hermoso, Lemar, Koke, Marcos Llorente, Carrasco, Correa, Luis Suárez.

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La Liga zirve yarışında kritik maç! Barcelona, Atletico Madrid'i ağırlıyor...
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