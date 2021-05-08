La Liga zirve yarışında kritik maç! Barcelona, Atletico Madrid'i ağırlıyor...

La Liga'nın 35. haftasında Atletico Madrid, zorlu Barcelona deplasmanına konuk oldu. Bu akşam saat 17.15'te başlayan kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İspanya'da uzun süredir liderliği tek başına götüren Atletico Madrid, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla, Barcelona ve Real Madrid'in potaya girmesine izin verdi.