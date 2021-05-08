La Liga zirve yarışında kritik maç! Barcelona, Atletico Madrid'i ağırlıyor...

La Liga'nın 35. haftasında Atletico Madrid, zorlu Barcelona deplasmanına konuk oldu. Bu akşam saat 17.15'te başlayan kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İspanya'da uzun süredir liderliği tek başına götüren Atletico Madrid, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla, Barcelona ve Real Madrid'in potaya girmesine izin verdi.
76 puanla ligde zirvede yer alan Atletico, 74 puanla 3. sırada yer alan Barcelona'ya karşı galibiyet arayacak. Barcelona, kazanması halinde 77 puana ulaşarak zirveye oturacak.
İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Lenglet, Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba, Messi, Griezmann.
Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Savic, Hermoso, Lemar, Koke, Marcos Llorente, Carrasco, Correa, Luis Suárez.