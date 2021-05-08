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Giriş Tarihi: 8.5.2021 15:18 Son Güncelleme: 8.5.2021 15:30

TFF'den - maçı için karar!

TFF'den Alanyaspor-Fenerbahçe maçı için karar!

'nin, 'in 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aytemiz maçında kural hatası yapıldığına dair başvurusu, dün tarafından kabul edilmemişti. Sarı-lacivertlilerin, bu karar sonrası dün Tahkim Kurulu'na yaptığı başvurudan da olumsuz yanıt geldi.

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe, maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye maçın tekrar edilmesi için itirazda bulunmuştu.

TFF TAHKİM KURULU YAPILAN İTİRAZI REDDETTİ

TFF'nin sitesinden yayınlanan kararın açıklaması;

TFF Tahkim Kurulu 08 Mayıs 2021 günlü (41) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2021/175 - K.2021/171

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 07.05.2021 tarih ve 79 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.05.2021 Cumartesi günü saat 14:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Uğur Oker'in ve Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Hakan Furkan Tarman'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile, gerekçeli kararın bilahare açıklanmasına,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

PENALTI İPTAL EDİLMİŞTİ

Ligin 38'nci haftasında oynanan karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Mesut Özil'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hamle yapan Valencia, Caulker tarafından düşürülmüştü. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş ancak VAR hakemi Halil Umut Meler'in uyarısıyla karar iptal edilmiş, pozisyon için ofsayt değerlendirmesi yapılmıştı.

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TFF'den Alanyaspor-Fenerbahçe maçı için karar!
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