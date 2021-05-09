Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yaylım ateşi: Bunu söyletecek kadar gözleri dönmüş

"7 SENEDİR BU TAKIM ŞAMPİYON YAPTIRILMIYOR"

Ali Koç adlı bir hakem var. Geçen gün maçımıza atanmış. Atandığı kategoride çok fazla maçımızı yönetmiş. Bu manidar bir durum son 2 haftada gündem olması. Algıcı, operasyoncu, iftiracı odaklar tarafından gündem olduğunu düşünüyoruz. Bazı yorumculara yazılar yazdırıyorlar. Bir kulübün başkanı bambaşka bir noktaya çekiyor bu durumu. TFF'de bunu yapıyorlar, biliyoruz. Aynı hakem manipülasyonu yaptıkları gibi Ali Koç adlı hakemin U19 maçını yönetmesi üzerinden yalanlar, iftiralar atıyorlar. Başkanımız Ali Koç üzerinden hakemlere mesaj vermeye çalışıyorlar. Herkes mert olsun. Herkesin 10-15 yüzü olmasın, tek olsun. Yüzümüze gülüp arkamızdan iş çeviriyorlar. Fenerbahçe'nin gasp edilen puanları ortada. 7 senedir bu takım şampiyon yaptırılmıyor. Bari son 2 haftada mertçe mücadele olsun. Sonucu görelim."