Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yaylım ateşi: Bunu söyletecek kadar gözleri dönmüş

Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Emre Hoca geldikten sonra oluşan enerji, sinerji, form grafiği hepimiz için büyük umut oldu. Sezonun bitmesine 2 hafta kaldı. 2 tane çok zorlu maçımız var. 6 puan için tüm enerjisini sahaya yansıtacak takımımız. En ufak şüphemiz yok. 2 maçımızdan sonra ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitireceğiz. Nerede bitireceğimizi göreceğiz. Büyük konuşmak istemiyoruz. Kimin nerede olacağını hepimiz göreceğiz.
"HAKEMLERİ ZAN ALTINDA BIRAKMAYA ÇALIŞTILAR"
Sezon başından hiçbir maçımızın önce rakiplerimizle ilgili garip söylemlerde bulunmadık. Hakemlerle ilgili yalan, iftira üretimi yapmadık. Rakiplerimizden biri bunu strateji olarak kullandı. Algılarla, iftiralarla rakipleri, hakemleri etki ve zan altında bırakmaya çalıştılar. Maçlardan önce iftira ve yalanlardan çekinmediler. Dozu çok arttı son birkaç haftada. Sağda solda bu stratejilerini övünerek, başarıya ulaşıyoruz diye anlatıyorlar, duyuyoruz. Bu bir iletişim stratejisi. Bunu yorumcular, yöneticiler, herkes biliyor. Bundan övünüyorlar bir de işin acı tarafı.
"JOSEF DE SOUZA'YA BUNU SÖYLETECEK KADAR GÖZLERİ DÖNMÜŞ"
Yine bu strateji olarak bazı oyuncularına yaptırdıkları röportajlarda, Josef de Souza'yı kastediyorum. Eski oyuncumuz maalesef. Ona teşvik primi açıklaması yaptırarak ortamı karıştırmaya çalışıyorlar. Josef bunları söylemez normalde ama söyletiyorlar. Oyunculara bunu söyletecek kadar gözleri dönmüş.
"ŞANTAJ İÇEREN KOMİK İMALARI GÖRMEYE BAŞLADIK"
Aynı zamanda teknik direktörlerinin de 'sezon sonu konuşacağım' diye şantaj içeren komik imalarını görmeye başladık. Biz bu filmleri çok gördük. 2011/12 sonrası çok şey anlatacağız diyenleri, 2-3 sezon önce 'Elimde VAR kayıtları var' diye şantaj yapanı da gördük. Bu şantajlar hep yapılıyor, ortaya konan bir şey yok.
"TERTEMİZ MÜCADELE VERİYORUZ"
Fenerbahçe olarak tertemiz bir mücadele veriyoruz. Şampiyon olur muyuz, olmaz mıyız göreceğiz. Mücadelemiz pırıl pırıldır. İftiralar, asılsız söylemlerden, zan altında bırakmaktan uzak bir anlayış bizimkisi. Ankaragücü puan alsaydı biz de kopacaktık yarıştan. Son dakikaya kadar aslanlar gibi mücadele ettiler. Futbol şansı bu. 1-2 pozisyonda şansları yanlarında olsa kazanırlardı.
"ORTALIĞI KARIŞTIRMASINLAR"
Alanya maçındaki hakem rezaleti, Tahkim'in verdiği skandal kararı bir yana bırakıyorum Alanya bize karşı müthiş oynadı. Eski oyuncumuz Salih Uçan müthiş mücadele etti. 1 puan bile alamayabilirdik. Erzurumspor da bize karşı çok iyi oynadı. Biz her maçtan sonra rakiplerimizi tebrik ettik. Doğrusu da budur. Başkaları çıkıp 'Bunlar niye böyle oynuyor? Derdi ne? Göreceğiz ne olacağını' şeklinde açıklama yapıyor. Son 2 maçta sezon boyu yürüttükleri algı ve iftira operasyonunu sakın yapmasınlar. Takımlar çıksın aslan gibi oynasın. Ortalığı karıştırmasınlar.
"BELKİ BİZİ ŞAMPİYONLUKTAN EDECEKLER"
Biz Sivas ve Kayseri ile oynayacağız. Bu iki takım son saniyeye kadar mücadele edecekler. Belki de bizden puan alıp şampiyonluktan edecekler. Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri de çıkacaklar, onurlarıyla, alın terleriyle son dakikaya kadar mücadele edecekler.
"TEPKİMİZ ÇOK SERT OLUR, ALTINDAN KALKAMAZLAR"
Bazı kulüpleri açıkça uyarıyoruz. Sakın ama sakın, rakipleri baskı altına almaya, operasyon yapmaya, hakemleri zan altında bırakıp iftira atmaya çalışmasınlar. Tepkimiz çok sert olur. Altından kalkamazlar. Tüm takımlar mücadele edecektir. Kim ligi nerede bitiriyorsa bitirir. Kalan 2 haftada en azından herkes hakkıyla mücaele etsin. Bundan önce olmadı da. Herkes savaşsın, çatır çatır maçlar olsun. Kim nerede bitiriyorsa bitirsin. Operasyon yapmasınlar. Tepkimiz sert olur.
"KARAKTERLİ OLANIN 1 YÜZÜ VARDIR"
Her kim ki rakipleri baskı altına almaya çalışırsa, algı operasyonları, iftiralara başlarsa objektifim diyen tüm spor kamuoyu bu kişi ve kulüplere en sert tepkiyi göstermelidir. Bu iftiralar, operasyonlar, bu gözüdönmüşlük kabak tadı verdi. Tüm sene yapmadılar, son 2 hafta mertçe mücadele etsinler. Bizim 10 tane yüzümüz yok. Başkanımız kimsenin yüzüne gülüp arkasından iş çevirmez. Karakterli olanın 1 yüzü vardır."
"7 SENEDİR BU TAKIM ŞAMPİYON YAPTIRILMIYOR"
Ali Koç adlı bir hakem var. Geçen gün maçımıza atanmış. Atandığı kategoride çok fazla maçımızı yönetmiş. Bu manidar bir durum son 2 haftada gündem olması. Algıcı, operasyoncu, iftiracı odaklar tarafından gündem olduğunu düşünüyoruz. Bazı yorumculara yazılar yazdırıyorlar. Bir kulübün başkanı bambaşka bir noktaya çekiyor bu durumu. TFF'de bunu yapıyorlar, biliyoruz. Aynı hakem manipülasyonu yaptıkları gibi Ali Koç adlı hakemin U19 maçını yönetmesi üzerinden yalanlar, iftiralar atıyorlar. Başkanımız Ali Koç üzerinden hakemlere mesaj vermeye çalışıyorlar. Herkes mert olsun. Herkesin 10-15 yüzü olmasın, tek olsun. Yüzümüze gülüp arkamızdan iş çeviriyorlar. Fenerbahçe'nin gasp edilen puanları ortada. 7 senedir bu takım şampiyon yaptırılmıyor. Bari son 2 haftada mertçe mücadele olsun. Sonucu görelim."