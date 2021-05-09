Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra..."
Giriş Tarihi: 9.5.2021 08:10 Son Güncelleme: 9.5.2021 08:21

: - derbisi sonrası olay sözler! "İddia ediyorum, 60. dakikadan sonra..."

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

haberi: derbisi nefes kesti. 2'si penaltıdan 4 golün atıldığı maçta Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında zirveyi iyice kızıştırdı. yazarları , , , , , ve dev derbiyi değerlendirdi. Galatasaray'ın daha iyi bir futbol ortaya koyduğu görüşünde birleşen usta yazarlardan Ahmet Çakar, 'la ilgili flaş bir iddiayı köşesine taşıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

BÜLENT TİMURLENK - JOSEF-ATIBA'YA NEFES ALDIRMADILAR

İlk yarı bittiğinde filelerde 3 gol vardı. Geçen hafta Hatay'a 7 gol atan 'ın istatistikleri sezonun en verimsiz 45 dakikasını işaret ediyordu. Muslera'nın koruduğu 3 direğe top isabet etmemiş, penaltıya sebep veren pozisyon da duran toptan gelmişti. Fatih Terim derbiye ustalarla ve Onyekuru ile başlayınca oyun planı netti.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

Geçiş oynayacaklardı ve mühim olan 'ın bitiremediği hücumlarda orta sahada kazandığı ikinci topları bertaraf etmekti. Babel'in golüyle öne geçtikten sonra korakor mücadelede hem ezeli rakiplerini hırpaladılar hem de pozisyon vermediler. Gedson- Taylan ve onlara eşlik eden Babel ile Emre Akbaba, Josef-Atiba ikilisine sezonun en nefes aldırmayan anlarını yaşattılar. Atiba'nın yaptığı penaltı bir kez daha tabelayı değiştirirken, ikinci yarıda elindeki tüm opsiyonları kullanmaya çalıştı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

Dorukhan'ı sol açık yapacak kadar kadro derinliğini yitirmişseniz eliniz kolunuz bağlanır. G.Saray, beklentilerin ötesinde müthiş konsantrasyon ile oynadı derbiyi. İkinci yarıda da 'ın hücumlarını çok fazla zorlanmadan eritirken yorgun düşen 'ın takımının karşısında 2 farkı buldular.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

Şimdi elbette geriye dönüp yaptıkları puan kayıplarına yanacak çok kimse vardır ama Terim'in tecrübesi hep önüne bakmayı gerektiriyor. 'ın mağlubiyetin travmasını atlatabilmesi için sadece 3 günü var. ise sahada ve dışında çalkantılarla geçen bir sezonun mayıs ayında taraftarına sezonun ikinci derbi galibiyetini tattırdı. Kalan iki haftada ne olur derseniz her şey olur.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

ALİ GÜLTİKEN - KADRO DERİNLİĞİ

Adına yakışır bir derbi oldu. İki takımın da bu maçı kazanma adına gösterdikleri gayret karşılaşmayı derbi kalitesine yakışır bir hale getirdi. İki takımın kadro derinliklerine baktığımızda maç öncesinde 'ın daha avantajlı olduğu açıktı. 'Oyuna sonradan etki edebilecek kulübe gücü ile maçı değiştirim' mesajını 'a oranla daha güçlü veriyordu. Maçın içerisinde de bu durumun skora yansıdığını gördük.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

, kadro olarak çok fazla alternatifi bulunmadığı için daha fazla yoruldu. Kulübeden de istediği katkıyı alamadı. Kulübenin etkisizliği doğal olarak skora da yansıdı. 'ın oyuna ilave ettiği Mostafa Mohamed, Arda, Kerem gibi isimler belli bir noktaya kadar gelmiş oyunu sarıkırmızılı takım adına daha da ileriye taşıdılar.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

, maç öncesinde oyun gücü olarak 'a oranla daha önde görünse de sarı-kırmızılı takım ev sahibi olma avantajını iyi kullandı. Bu fırsatı, bundan sonrası için daha iyi bir noktaya getirdi. Beşiktaş'ta mücadele eden Atiba, Josef gibi oyuncular sınıfı geçse de işin diğer bölümündeki Ljajic, Larin gibi futbolcuların oyuna katkısı biraz daha sınıfta kaldı. Bu tür maçları oyuna katılamayan bir iki oyuncuyla uzun süre götürmeye kalktığınızda avantaj rakibe geçer.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

da bu avantajı iyi kullandı. Taylan, Gedson, Babel, Emre Akbaba gibi futbolcular dönem dönem Falcao'nun da katılımıyla 'a karşı oyun etkisi yarattı. Buna Saracchi ve Yedlin'in de katıldığı bölümlerde Galatasaray istediği hücum zenginliğine ulaştı. Galatasaray adına bu kadar iyi giden akşamın içerisinde eksi görünen tek şey Onyekuru'nun oyundaki etkisizliğiydi. Ama tekrar lige dönme adına galibiyetten başka alternatifi olmayan Galatasaray'ın 3 puanı alıp yoluna devam etmesi yarışa yeniden başka bir heyecan getirdi.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

ERMAN TOROĞLU - YARDIMCI HAKEM DURAN ÖYLE ŞEYLER YAPTI Kİ...

Daha çok - maçını izledim. Ankaragücü-F.Bahçe maçına da fırsat buldukça baktım. Son yılların en heyecanlı ama kalitesiz yarışını izliyoruz. İyi top oynayan, uzun maratonda daha iyi mücadele eden, daha iyi futbol oynayan Beşiktaş, 21 takımlı ligde kadro sıkıntısını iyice hissetmeye başladı. G.Saray yedek kulübesinden 5 oyuncu soktu; isimlerini sayalım Kerem, Mohamed, Arda, Emre, Halil... Bir de Beşiktaş'ın kulübesine bakıyorsunuz, inanılmaz vitaminsiz.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

İpler hâlâ 'ın elinde ama öyle şeyler oluyor ki hiçbir şey diyemiyorsunuz. Mesela en basitinden Atiba tek başına gidiyor, ceza alanı içine doğru tehlikeli pozisyona giriyor ve topu aut çizgisine en az 30 santim kala çeviriyor. Ama Bahattin Duran aut veriyor, devamında o top dönüyor ve gol oluyor. Diyeceksiniz ki bir autla maç değişir mi? Değişir kardeşim değişir. Aynı Bahattin Duran, önünden G.Saraylı oyuncunun müdahalesiyle kornere çıkan topa aut veriyor. Düşünebiliyor musunuz bir yardımcı hakemin maça olan tesirini.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

Ama şu gerçek; G.Saray, 'a göre daha iyi oynadı, sahada siyah-beyazlılara göre daha faydalı işler yaptı, galibiyeti hak etti. Hem psikolojik baskı hem yorgunluk hem de kadro darlığı Beşiktaş'ın karşısında duruyor. Önümüzdeki 2 maça psikolojik olarak hangi takımlar daha iyi hazırlanırsa haliyle bu işi bitirecek. Ama arabanın direksiyonu hâlâ Beşiktaş'ta. İkili averaja göre G.Saray, Beşiktaş'ı yakaladı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

'ın kazandığı penaltıda Donk, Atiba'nın ayağına net bastı. 'ın attığı penaltıda da Atiba, Falcao'yu önce tutup hemen bırakıyor. Falcao da kendini bırakıyor, hakem de penaltıyı veriyor. Bu şu demek; ceza alanında rakibi tut, dirseklerinle oyna, kollarınla oyna... Her maçta bunlar olmuyor mu; oluyor, veriyorlar mı; kimisi veriyor, kimisi vermiyor.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

Fener maçında da Ankaragücü golü buluyor, üst üste 3 tane pozisyon kaçırıyor. Büyük takımdan puan alacaksan en az 2 gol atman gerek, yoksa sahadan zor çıkarsın. Dün çıkamadığın gibi.. 3-4 hafta evvel çok daha rahat pozisyonda Ankaragücü 4 puan sıkıştırsaydı bu zorluğu çekmezdi. Çünkü düşme hattında isen sonuna doğru herkes üstüne oynar.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

AHMET ÇAKAR - CÜNEYT ÇAKIR ÖLÜMCÜL KARARLARINDA HAKLIYDI

Sabah okuyucuları, siz bu satırları okurken müthiş bir kördüğüm var. Hâlâ iki puan avantajlı ama görünen o ki şampiyonluk son düdüğe kadar taşınacak. Dün geceye baktığımızda Beşiktaş başlama düdüğüne kadar hem ciddi bir puan farkı hem de ciddi bir performans farkı ortaya koyuyordu. Ama dün gece , Beşiktaş'tan çok daha iyi oynadı. Hele bir ikinci yarı var ki Beşiktaş 2-1 mağlup durumdayken çıkamadı, topu tutamadı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

İlk yarı haklı olarak 'ın etkili olan sağ kanadını bloke etmeyi düşündü. Rosier ve Ghezzal sağ kanadın silahşörleri, Galatasaray çok iyi kapadı. Buradan kazandığı toplarla da golü düşündü ki zaten Babel'in attığı gol de Gedson Fernandes'in harika pasıyla geldi. Ardından Beşiktaş beraberliği yakaladı ama hemen sonra da Galatasaray yine bir penaltı ile öne geçti. Aynı dak-i kalar Ankara'da 'nin beraberliği vardı. İkinci yarı Galatasaray, Beşiktaş'ı sahadan sildi.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

İstediği her şeyi yaptı. Aldı, verdi, topu tuttu, oyunu kontrol etti fakat iddia ediyorum, ve teknik ekibin gözü sahada ama kulağı mutlaka Ankara'daydı. Çünkü 60. dakikadan sonra göründü ki , bu 'dan puan alamaz ama risk, ikili averajı da kaybetmek. Nitekim oyunun sonlarına doğru Arda, skoru 3-1'e getirdiğinde yine iddia ediyorum, Sergen Yalçın'ın gözü sahada ama kulağı Ankara'daydı. Üstelik o son dakikalarda yiyecekleri bir gol de ikili averajı Galatasaray'a geçirecekti.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

için en kötüsü oldu. Kaybettiler, ikili averaj eşitlendi, üstelik , Ankara'da 90+6'da kazandı. Bir hakem için böyle maçlar çok zordur. Bana göre Cüneyt Çakır, ölümcül kararların hepsinde haklı. Beşiktaş'ın ofsayt diye iptal edilen golü ofsayt, Babel'in ofsayt diye iptal edilen ama VAR'dan geçerli sayılan golü de gol.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

Ayrıca her iki takımın lehine verdiği penaltılarda da kesinlikle haklı. İlk penaltıda top oyuna girmiş kornerden gelirken Donk'un Atiba'nın bileğine basma eylemi var, G.Saray lehine verdiği penaltıda da bu sefer Atiba, top havadayken Falcao'yu çekip düşürüyor. İkisi de doğru karar. Ha! Ufak tefek hatalar yaptı ama inanın bana bu tür maçlar ufak tefek hataları hoş görmemizi gerektiriyor.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

LEVENT TÜZEMEN - FATİH TERİM'İN AKILLI STRATEJİSİ

Fatih Terim'in stratejik kararları G.Saray'a muhteşem bir derbi galibiyeti getirdi. Peki ne yaptı Terim:

1- Onyekuru ve Falcao gibi gövdeli, tecrübeli ismin yanına iki hızlı beki Yedlin ve Saracchi'yi ilk 11'e koydu. Bu hamleyi bile beklemiyordu.

2- G.Saraylı oyuncular topu 'a bırakıp alan savunması içerisinde takım halinde akıllı savunma yaptı. G.Saray'ın akıllı oyun taktiği sonucu Beşiktaş alışılagelmiş oyununu sergileyemediği gibi hızlı hücum yapabilecek geniş alanları da bulamadı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

Fernandes'in muhteşem uzun pasında Babel'in attığı akıllı gol, G.Saray'a derbide erken moral oldu. ayağa pas yaparak ve araya toplar atarak G.Saray'ın gardını düşürmeye çalıştı ama başarılı olamadı. G.Saraylı oyuncular dikkatliydi, alanlarını kaybetmemeye çalıştı, rakip ataklara karşı kontrollü oldu.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

MAESTRO GEDSON

Cüneyt Çakır'ın art arda verdiği iki penaltı kararı da çok doğruydu. Falcao harika bir penaltı golü atmasına rağmen oyun içinde etkili değildi. Onyekuru da alışılagelmiş hızını sergileyemedi. Fatih Hoca ikinci yarı aynı oyun sisteminde tuttuğu gibi Sarrachi ve Yedlin'in daha fazla kanatlardan hücum etmesini istedi. Bu hamleler takımının sürekli geriye pas yapmasına neden oldu. Özellikle Taylan her yere basarken, Gedson Fernandes ile maestro gibi oynadı.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

Terim derbiye özel olarak çalışmış olacak ki yorulan futbolcuları oyundan aldı. Önce Falcao-Onyekuru'yu çıkarıp Kerem ile Mostafa'yı alarak G.Saray'a enerji pompaladı. Çok çalışan Babel ve Emre Akbaba yorulmuşlardı, Terim hemen Arda ve Emre Kılınç ikilisini alarak G.Saray'ın fizik gücünün diri kalmasını sağladı. Oyuna diri giren Emre Kılınç'ın Arda'ya attırdığı gol mükemmeldi. G.Saray bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi şansını sürdürdü.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

ÖMER ÜRÜNDÜL - ŞAMPİYONLUK SON HAFTAYA

Dün geceki derbide tabii ki her türlü netice olabilirdi. Ama herhalde hiç kimse G.Saray'ın bu kadar etkili olacağını, oyunu 90 dakika domine edeceğini tahmin edemezdi. 'ın hem altı puanlık hem de önemli ikili averajı vardı. Ama taktik stratejisi çok yanlıştı. Rakibine göre oyuna daha kontrollü başlaması, takım savunmasına özen göstermesi gerekiyordu.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

'ın uygulaması gereken taktiği ilk yarıda başarıyla uyguladı. Riskli oynayan Beşiktaş karşısında ilk yarıda hem pozisyonlar buldular hem de iki gol attılar. Aslında erken gelen ilk golden hemen sonra Emre Akbaba pası doğru verse bir anda fark ikiye çıkacaktı. Karşılıklı birer penaltı golüyle Galatasaray devreyi önde bitirdi.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

İkinci yarıda da üstün olan taraf her yönüyle idi. Hem rakibi hiç oynatmadılar hem de sürekli gol aradılar. Üçüncü golü de buldular. Eğer 4'ü bulsalardı. 'Şampiyonluk çantada keklikken' 'ı gerçekten çok sıkıntılı bir süreç bekleyecekti. Tabii ki gene de iş büyük ihtimalle son haftaya kalacak...

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

Dünkü maçın açısından en beklenmeyen tarafı, 90 dakika boyunca hazırlanmış tek pozisyona dahi giremeyişleriydi. Takım halinde kötü oynadılar. Ciddi bir santrfor sıkıntısı bu maçta açık bir şekilde gözüktü. Çünkü Gökhan Töre hiçbir varlık gösteremedi. hak ederek, çok iyi oynayarak önemli bir galibiyet aldı. Bilhassa Ghezzal'a alanın tedbirler ve uygulamalar üst düzey başarılı oldu... Sahanın yıldızı müthiş bir performans gösteren Taylan'dı.. Ondan sonra Saracchi geliyor. Babel de yorulana kadar bilhassa ilk yarıda çok etkiliydi. Cüneyt Çakır deneyimiyle iyi maç yönetti. Biri VAR uyarısıyla verilen iki penaltı da doğruydu.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

FATİH DOĞAN - BEŞİKTAŞ'A FREN

'ın şampiyonluk hesapları yaptığı derbide sürpriz hamle Fatih Terim'den geldi. 'ın çok sayıda sakatı nedeniyle sıkıntılı çıktığı maçta Fatih Hoca geniş kadroya sahip olmanın avantajını kullanarak radikal değişikliklere gitti. Yedlin, Saracchi, Onyekuru, Falcao ve Babel gibi 5 mevkide değişiklikle oyuna başlayan Terim derbide istediği reaksiyonu oluşturdu.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

Bu sürpriz hamlesi galibiyete giden yolun anahtarı oldu. Maçın ilerleyen bölümlerinde yaptığı oyuncu değişiklikleriyle 'ın temposunun karşısında durabildiği gibi kaliteyi de düşürmedi. Babel'in ofsaytı bozup golünü atması çalışılmış bir goldü. G.Saray oyunda kaldığı sürece Onyekuru ileride benzer pozisyonları denedi. Beşiktaş'ın istediği oyunu sergileyememesinin bir nedeni de hamle yapacağı kulübe yetersizliğinden önce, en güçlü olduğu orta sahadaki uyumun ve pas trafiğinin bozulmasıydı. G.Saray ikinci bölgede sert müdahalelerle bunu sağladı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

Yalçın'dan Töre-Dorukhan değişikliği geldi. Ardından Fatih Terim; Onyekuru- Kerem, Falcao-Mostafa değişikliğiyle cevap verdi. Töre zaman zaman forvette, kimi zaman sol açıkta oynadığı maçta bekleneni veremedi. Karşılaşmada tartışmaya ve eleştiriye açık birçok hakem hatası vardı. Donk'un Atiba'ya önce vurma sonra ayağına basmasıyla penaltı kararı çıktı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra...

Falcao bu kriz anını iyi değerlendirip Atiba'dan kazandığı penaltıyı gole çevirdi. Atiba'nın top çizgiye daha 20 cm mesafe olmasına rağmen oyunda tuttuğu yardımcı hakemin "çıktı" kararıyla 'ın atağının kesilerek net bir hata yapıldığı pozisyondan sonra ikili averajı bitiren 3. golün gelmesi Beşiktaş'ın şanssızlığıydı. Ancak bu oyun ve skorla Beşiktaş avantaj kaybetse de hâlâ lider ve şampiyonluğa en yakın takım durumunda.

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